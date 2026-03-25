Diosa Canales humilla a Alofoke con el estreno de “Aloloka”

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La vedette venezolana, Diosa Canales, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras estrenar el 25 de marzo su nuevo tema “Aloloka”, una canción interpretada junto a su esposo Sigicash que apunta directamente al empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.

El lanzamiento no pasó desapercibido. En pocas horas, el videoclip acumuló más de 40 mil reproducciones en YouTube, impulsado tanto por la curiosidad como por la controversia que rodea a la pareja venezolana y al influyente creador de contenido caribeño.

La propuesta musical, de apenas dos minutos de duración, se caracteriza por un tono satírico y provocador, donde Canales utiliza el humor y la burla como herramientas para responder a los recientes ataques mediáticos.

El polémico video que lanzó Diosa Canales

El videoclip de “Aloloka” elevó aún más la tensión. En él aparece una representación generada con inteligencia artificial de Santiago Matías caminando por la calle con minifalda de cuerina roja y top negro, acompañado de actitudes femeninas y el rótulo “Aloloka”.

Esta puesta en escena refuerza el mensaje del tema, que ironiza sobre la supuesta orientación sexual del empresario, una acusación que la propia Canales ha reiterado públicamente en medio del conflicto.

Como era de esperarse, el estreno desató una ola inmediata de comentarios. Usuarios en distintas plataformas reaccionaron con frases que reflejan el tono irreverente del contenido, destacando el estilo directo de la venezolana.

Mensajes como: “El chalequeo venezolano es otro nivel”, “Diosa nunca decepciona” y “Por atrevida y osada” evidencian que, más allá de la polémica, el tema generó risas en el público.

El conflicto entre Diosa y Alofoke

El lanzamiento de “Aloloka” no surge de la nada, sino que es la consecuencia de un enfrentamiento que ha escalado en los últimos días entre Diosa Canales y Santiago Matías.

Todo comenzó cuando el dominicano realizó comentarios considerados despectivos hacia Venezuela, incluyendo burlas sobre la crisis alimentaria que vivió el país, lo que generó indignación tanto en redes como en figuras públicas.

Canales respondió con dureza, exigiendo respeto hacia su país y calificando las declaraciones como humillantes. Incluso, llegó a cuestionar la actitud del empresario y lo retó públicamente, dejando claro que no toleraría más ataques.

La tensión aumentó con intercambios indirectos, críticas abiertas y una narrativa mediática que convirtió el conflicto en uno de los más comentados del momento en el entretenimiento latino.