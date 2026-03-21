Diosa Canales muy molesta con "Alofoke" por opinión en contra de Venezuela

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La cantante y vedette venezolana Diosa Canales no dudo decirle sus verdades al empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”.

Alofoke hace burla a Venezuela

La situación comenzó hace días cuando Matías arremetió sin compasión en contra de Maikel García, jugador del equipo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrado en Miami.

El dominicano había apostado una gran cantidad de dinero en una quiniela, destacando que Venezuela perdería el campeonato ante Estados Unidos, situación que no sucedió, y encendió su molestia.

“Quiero dejarle saber a Maikel, el pelotero venezolano tenemos los relojes que él tiene, los carros que él tiene y los apartamentos que él tiene, normal. y también tenemos pan”, esto último haciendo referencia a la situación que vivió el país hace algunos años.

Las palabras encendieron a internautas y por supuesto a Diosa, quien participó el año pasado en el popular reality “La casa de Alofoke”.

Diosa Canales muy molesta

En su perfil de Instagram la intérprete de “En cuerpo y alma”, se mostró muy indignada por las palabras del hombre, esperando que recapacite y ofrezca una disculpa a todo el país.

“Eres un discurso de doble moral, un día amas a Venezuela y al otro día humillas a un pueblo que ha sufrido. De la abundancia del corazón habla la boca”, destacó.

Diosa fue mucho más allá y tildó al moreno de ser un hombre sin palabra y sin valor, que no respeta códigos. “Pensaba que eras diferentes, el enaltecido será humillado y el humillado será enaltecido”, finalizó el clip.