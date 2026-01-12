Diosa canales celebró 11 años de casada: "Mi cómplice"

Suscríbete a nuestros canales

Ser la mujer idónea para su marido, es lo ha logrado la cantante y vedette venezolana Diosa Canales. La intérprete de “En cuerpo y alma”, tiene un hogar unido, feliz y lleno de amor con Sigiloso, con quien celebró 11 años de casada.

Mensaje de amor

La cantante festejó el 11 de enero su aniversario que compartió con sus seguidores en Instagram, con imágenes llena de puro amor. Un día de doble celebración por también ser el día de su vuelta al sol.

“Y el día de mi cumpleaños también me casé y ya son 11 años juntos a Sigiloso. mi cómplice, feliz aniversario”, escribió Diosa.

En las fotografías aparece Canales el día que contrajo nupcias con el hombre, colocando en su mano las alianzas de unión. Además, posteó todo el mágico momento que vivió en el mar, donde escogió celebrar su boda.

Desde entonces han estado muy unidos, recibiendo el 19 de septiembre del 2020 a su primer hijo, llamado Jake Set Rojas Canales, en Medellín, Colombia.

Respuesta de amor

El cantante no dudo en reaccionar a las bonitas palabras de su esposa, amiga, compañera y madre de su pequeño.

“Te Amo 11/11”, escribió Sigiloso, junto a un bonito emoji de corazón rojo.