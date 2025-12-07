Diosa Canales casi fue a prisión por golpiza a Osmariel Villalobos

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que la cantante y vedette venezolana Diosa Canales, vivió hace años una fuerte golpiza con la modelo Osmariel Villalobos. El hecho ocurrió en un gimnasio, siendo hasta la fecha un tema de conversación en muchas entrevistas.

Recientemente, Osmariel, la más perjudicada de la pelea por haber terminado con rasguños en la cara y un collarín, habló de la situación en el pódcast de Rocío Higuera.

Diosa casi a la cárcel

La exanimadora de “Sábado en la noche”, fue muy directa en preguntarle a Villalobos por la pelea, asegurando que habían quedado muchas interrogantes, como acciones legales.

Osmariel, que regresó al país para ser jurado del Miss Universe Venezuela 2025, comentó que hubo una investigación profunda de la situación, en la que ambas declararon ante las autoridades nacionales.

“Hubo una investigación, ambas declaramos y a ella la iban a meter presa. Pero, ella se fue del país y yo decidí dejar las cosas así, no quise hacer más nada y luego yo me fui del país a Estados Unidos”, comentó la exreina de belleza.

En este sentido, fue muy clara en decir que es asunto cerrado en su vida y que no guarda rencor para nadie en su vida.

Todo en el pasado

Para Diosa, que participó en la finalizada “Casa de Alofoke”, también es problema del pasado, ya que luego de la revelación de la exconductora de “Portadas”, sobre el cáncer que padece, el dedicó un mensaje.

“Tranquila, todo estará bien, mantente más positiva de lo que ya estás, siempre creyendo en que Dios tiene todo lo puede. Bendiciones”, escribió Canales.

Para Osmariel fue un bonito gesto y que se siente tranquila de saber que le desea el bien: “Yo la perdone, yo lo hice”, dijo.