Diosa Canales expulsada de "La Casa de Alofoke"

Diosa Canales ha sido expulsada del reality “La Casa de Alofoke” que se graba y se realiza en República Dominicana. A través del Instagram de la intérprete de “En cuerpo y alma”, han compartida un video del momento en el que el equipo de seguridad la escolta a salir con su equipaje.

Detalles de la salida de Diosa

Sin poner nada de presión o mostrar una actitud agresiva, la criolla agarra sus maletas y sale de la popular casa, en la competía por el jugoso premio de cuatro millones de pesos y un carro último modelo.

“Qué pasó aquí? Cuál crees que fue el motivo de expulsión de Diosa”, escribieron en la cuenta oficial de la vedette en Instagram, despertando múltiples comentarios y opiniones.

Los participantes también quedaron muy impresionados con la salida de la artista, quien había sido una de las más mediáticas de la casa por su belleza, cuerpazo y movimientos al bailar. Incluso, hace días había recibido la visita de su esposo, el cantante Sigoloso.

Canales había denunciado fraude

Horas antes de la salida de la cantautora que posó para Playboy Venezuela hace años, había alzado su voz por según haber estado bloqueada para recibir dinero y apoyo de las personas de diversos lugares.

Canales mencionó que la gente le había mandado dinero en el superchat, que es la manera en que los espectadores puede votar por los participantes.

“No entra el dinero, estoy como bloqueada. Tengo más de 100 captures que muestran que han mandado dinero y les sale error. Lo han hecho desde varias plataformas en Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos. Estoy diciendo lo que es”, dijo sin filtros.

Además, había resaltado que no era normal estar siempre en el puesto 8 y 10, teniendo tanto apoyo del público, declaraciones que le pudieron jugar en contra.