LVBP: Tigres y Caribes definen sus lanzadores para el último juego del Comodín

La Serie de Comodín de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no podría vivirse con más drama. Este lunes 29 de diciembre, los Tigres de Aragua derrotaron en Puerto La Cruz a los Caribes de Anzoátegui en un dramático juego de pelota, para forzar un último y decisivo compromiso que definirá al quinto invitado al Round Robin.

El equipo que dirige Oswaldo Guillén mostró gallardía y actitud en los momentos de apremio, para sobreponerse a la desventaja de jugar de visitante y mantenerse con vida un día más en esta zafra, algo que llegó a lucir cuesta arriba en más de una ocasión.

Sin embargo, el trabajo no está hecho. Caribes quiere hacer valer su casa este martes 30 de diciembre, y ponerle punto final a las aspiraciones tigreras. Para este decisivo compromiso, ambos managers ya tienen una idea interesante de quienes serán los encargados de subir a la lomita para asumir este vibrante reto.

Estos son los abridores pautados para el segundo juego del Comodín

Por parte del equipo visitante, Tigres de Aragua, ya todo está definido. Para este compromiso final de la serie de "Wild Card", los bengalíes le darán la responsabilidad a un importado que ha hecho un trabajo más que apropiado durante esta campaña: el estadounidense Nick Struck, derecho de 36 años que dejó efectividad de 3.79 en 10 actuaciones, además de foja de 3-2 y WHIP de 1.34, aunque cuenta con el asterisco de que no enfrentó a Caribes en el año.

En la acera local, hay incertidumbre todavía. A horas de iniciar el encuentro, "La Tribu" se debate entre dos nombres: Ángel Cuenca o el dominicano Harol González. Cuenca ha tenido una zafra dura, con efectividad de 6.23 en 13 salidas, y en casa presenta una efectividad todavía más preocupante de 12.34. González en cambio ha sido el "caballito de batalla" de los orientales, pero tiene solo tres días de descanso.