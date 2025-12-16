LVBP: Oswaldo Guillén lanza una cruda verdad sobre la liga

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP se encuentra en su recta final. Para el manager Oswaldo Guillén y los Tigres de Aragua las cosas han tomado un nuevo rumbo, ya que en cuestión de días pasaron de pelear la cima de la clasificación a estar fuera de los puestos con acceso directo al Round Robin.

Guillén va día a día

El campeonato entró en su décima semana de ronda regular, y el panorama para los bengalíes no luce nada alentador en comparación con lo visto a principios de este mes. Y es que el récord del equipo es de 24 victorias y 25 derrotas, una situación que los deja en el quinto puesto, a solo un juego del cuarto y dos por encima del sótano.

De hecho, hay que mencionar que los Tigres de Aragua cuentan con una racha de tres derrotas al hilo, mientras que su marca en los últimos 10 juegos es de 3-7. Ante esto, Oswaldo Guillén sabe que ya no hay margen de error y que, además, la liga ha pasado a jugarse día tras día.

"Ya esta liga no es semanal, sino diaria. Los playoffs comenzaron en diciembre", comentó en días recientes a los medios de prensa.

Para esta semana, el conjunto aragüeño afrontará par de compromisos en el Estadio José Pérez Colmenares frente a Tiburones de La Guaira (martes 16) y Navegantes del Magallanes (jueves 18). A su vez, deberán viajar a Valencia (miércoles 17) y Maracaibo (sábado 20 y domingo 21) para completar el calendario.

Vale agregar que serán enfrentamientos cruciales para los dirigidos por Oswaldo Guillén. Y es que, a día de hoy, están un juego por debajo de las Águilas del Zulia, mientras que cuentan con medio juego de ventaja sobre Tiburones y uno sobre Magallanes.