Real Oviedo de Salomón Rondón generó un 'problemón' en España

Las últimas horas en el Real Oviedo, club en el que juega el venezolano Salomón Rondón, han sido frenéticas. Primero, cayeron 4-0 ante Sevilla, lo que desencadenó en el despido de Luis Carrión como DT del equipo, y ahora han generado problemas en otro club.

La explicación está en las urgencias de la institución en encontrar un recambio para Carrión y uno de los escogidos aún tenía funciones con su club, situación que no gustó mucho y generó otro despido.

El nombre particular es el de Guillermo Almada, quien estaba al frente del banquillo del Real Valladolid, en la segunda división española, y no estaba del todo en contra de escuchar la oferta de los oviedistas, contexto no grato en el equipo albivioleta.

"Recibimos una llamada del Real Oviedo para contar con los servicios de Almada. En un principio era algo inviable, pero hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo. Esta institución está por encima de cualquier persona y, para mí, desde ese momento dejó de ser nuestro entrenador. Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio", dijo Gabriel Solares, copresidente del club.

Real Oviedo de Salomón Rondón en situación límite

Carrión dejó al cuadro de Oviedo inmerso en una auténtica crisis de resultados y que solo hay que ir a los números para describirla. Solo con apuntar que estuvo al frente en nueve juegos, incluyendo la Copa del Rey, sin haber conocido la victoria diría todo.

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Luis Carrión como entrenador del primer equipo. El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona. El Real Oviedo quiere agradecer a Luis Carrión y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el Club, deseándoles toda la suerte del mundo en su futuro profesional”, expresó el comunicado de la institución.

En ese periodo, el técnico dejó constancia de cinco derrotas y cuatro empates, además de la eliminación copera en la primera ronda, tras caer por 4-2 frente al Ourense, un equipo que juega en la 1a división RFEF (tercera división).

Y lo más surrealista es que en ese mismo tiempo el club presenció una sequía de gol evidente. De hecho, el Real Oviedo lleva sin anotar desde que 25 de octubre, después del 3-3 contra Girona, ese fue el único partido de Liga -con Carrión al mando- en el que lograron hacer goles, siendo hasta siete encuentros sin ver puerta, que suman a lo ocurrido en Sevilla, unos 540 minutos sin anotar un gol.