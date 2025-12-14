Real Oviedo de Salomón Rondón toma decisiones tras la debacle en Sevilla

Suscríbete a nuestros canales

El mal momento del Real Oviedo en LaLiga continuó en la jornada 16, tras una auténtica debacle en Sevilla, con una contundente derrota 4-0, que vino a sumar una seguidilla muy negativa desde cotejos anteriores y que han agravado la crisis en el club donde milita el venezolano Salomón Rondón.

Pues bien, esta estrepitosa caída originó en un desenlace esperado, que no es otro al fin de la segunda etapa de Luis Carrión como técnico del Real Oviedo. A la repetición de pésimos resultados no pudo sobrevivir en el cargo el entrenador.

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Luis Carrión como entrenador del primer equipo. El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona. El Real Oviedo quiere agradecer a Luis Carrión y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el Club, deseándoles toda la suerte del mundo en su futuro profesional”, expresó el comunicado de la institución.

Salomón Rondón señalado ante la falta de goles del club

Carrión deja al club inmerso en una auténtica crisis de resultados. Para que se tenga una idea, estuvo al frente en nueve choques, incluyendo la Copa del Rey, sin haber conocido la victoria.

En ese periodo el transcurso dejó constancia de cinco derrotas y cuatro empates, además de la eliminación copera en la primera ronda, tras caer por 4-2 frente al Ourense, un equipo que juega en la 1a división RFEF (tercera división).

Al mismo tiempo, otra de las sombras hasta ahora del equipo es la ausencia de gol, en la que uno de los señalados es el venezolano Salomón Rondón. El cuadro de oviedista lleva sin anotar desde que 25 de octubre, después del 3-3 en Montilivi.

Y lo más surrealista en ese periodo es que en realidad, ese fue el único partido de Liga -con Carrión al mando- en el que el Oviedo logró hacer goles, siendo hasta siete encuentros sin ver puerta, que suman a lo ocurrido en Sevilla, unos 540 minutos sin anotar un gol.

Salomón Rondón, que solo tiene dos goles oficiales en este edición, jugó de inicio este partido y fue sustituido al minuto 79' de partido por Pablo Agudín, movimientos que no generaron cambios en la derrota, que a su vez dejó al equipo en la penúltima posición de LaLiga con 10 puntos, a cinco unidades -hasta el momento- de los puestos de salvación de la categoría.