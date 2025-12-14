Conoce cuándo se entregará el premio The Best

Suscríbete a nuestros canales

martes 16 de diciembre en una esperada ceremonia que tendrá lugar en Doha, Qatar. La FIFA ha encendido la cuenta regresiva para una de las galas más prestigiosas del fútbol internacional. Los ganadores de los The Best FIFA Football Award 2025 serán anunciados esteen una esperada ceremonia que tendrá lugar en

El evento, que premia a los futbolistas, entrenadores y guardametas más destacados de la temporada 2024-2025, pondrá fin a meses de especulaciones y una intensa votación global en la que han participado aficionados, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, y periodistas

Qatar, epicentro de la fiesta del fútbol

La elección de Doha, Qatar, no es casual. La ceremonia principal se desarrollará en el Fairmont Katara Hall y tendrá como telón de fondo la víspera de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, que se disputará en el país. Este contexto resalta el compromiso de la FIFA por centralizar los grandes eventos futbolísticos en sedes con gran proyección global.

La gala es un escaparate para el organismo rector del fútbol, donde se honran las actuaciones individuales en un deporte inherentemente colectivo, reconociendo el talento masculino y femenino por igual. Se espera la presencia de alrededor de 800 invitados, incluyendo al presidente de la FIFA y varias leyendas del deporte.

Las principales batallas y los contendientes

Aunque la FIFA ha mantenido en secreto los tres finalistas para la mayoría de las categorías principales, los nominados ya han generado acalorados debates.

Premio The Best al jugador de la FIFA: El galardón que más atención concita cuenta con nombres estelares entre los nominados, como el Balón de Oro Ousmane Dembélé (Francia/PSG), el astro del Real Madrid Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid), y la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal (España/Barcelona). El ganador de la edición anterior fue el brasileño Vinícius Júnior . Históricamente, Lionel Messi lidera el palmarés con tres premios.

Premio The Best a la jugadora de la FIFA: En la categoría femenina, el fútbol español y el Chelsea se reparten gran parte de las nominadas. Figuras como Aitana Bonmatí (España/Barcelona), doble ganadora del premio, y la defensora Lucy Bronze (Inglaterra/Chelsea) son serias contendientes.

Otras categorías clave: También se anunciarán los ganadores a mejor entrenador y mejor entrenadora, el mejor guardameta y la mejor guardameta, además de los integrantes del FIFA FIFPRO World 11 masculino y femenino. Un premio con gran seguimiento es el Premio Puskás al mejor gol del año, que suele dejar imágenes de obras de arte.

Mecanismo de votación

Los The Best FIFA Football Awards, establecidos en 2016 tras la separación del premio Balón de Oro de la revista France Football, buscan ofrecer una distinción global que refleje el sentir de toda la comunidad futbolística.

El sistema de elección destaca por su carácter democrático: el resultado final se determina a través de la combinación equitativa de los votos de cuatro grupos clave con un peso del 25% cada uno: