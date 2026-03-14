Fórmula 1: Lewis Hamilton revela el gran secreto de Mercedes en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lewis Hamilton es uno de los pilotos mejor valorados en la historia de la Fórmula 1. Cada una de sus declaraciones son tomadas muy en serio, sin embargo, cuando habla de un rival toma más notoriedad. En este caso, en el GP de China habló sobre el secrete de Mercedes en 2026.

Hamilton sacudió el paddock en el Gran Premio de China al explicar el funcionamiento de su antigua escudería durante las clasificaciones de 2026. El piloto británico detalló que los alemanes desarrollaron un sistema similar al antiguo 'Party Mode' para dominar durante los sábados.

La revelación apunta a que Mercedes activa una configuración de potencia extrema a partir de la segunda ronda eliminatoria de cada jornada. Según el corredor de Ferrari, esta estrategia les permite ocultar su verdadero rendimiento real hasta los momentos críticos en cada carrera.

Mercedes está bajo la lupa de la Fórmula 1 por su motor

Las declaraciones de Lewis Hamilton sobre Mercedes no implican una trampa en el reglamento del 2026. Es solo un potencial extra que tienen para las clasificaciones. Sin embargo, el equipo si está bajo la lupa por su motor de combustión que tildan de ilegal.

Toto Wolff se muestra intratable ante la mirada de la FIA, ya que consideran que es un área gris en el reglamento el potencial de su motor. Los ingenieros de la Fórmula 1 aún están analizando si cumple estrictamente con las normativas vigentes para evitar más problemas con los otros equipos.

Lewis Hamilton fuerte con Ferrari en 2026

Lewis Hamilton es un piloto totalmente diferente a lo mostrado en la temporada 2025. El británico se ve confiado en el monoplaza de Ferrari, sólido en pista, con ritmo competitivo y con ganas de demostrar que aún tiene un lugar en la Fórmula 1 y pelear por el campeonato.

En Australia, Hamilton terminó cuarto en la carrera y en el Sprint de China fue tercero con una solvencia impresionante. Ahora tocará la carrera principal en China, donde parte de tercero y tendrá opciones reales de pelear por la victoria si no comete errores y el equipo trabaja bien.