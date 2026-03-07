Fórmula 1: George Russell y Mercedes llegan a estos números con la pole position del GP de Australia

Suscríbete a nuestros canales

El arranque de la nueva era tecnológica de la Fórmula 1 confirmó el resurgimiento de Mercedes. En una sesión de clasificación accidentada y llena de sorpresas en el trazado de Albert Park, el británico George Russell se alzó con la pole position del Gran Premio de Australia tras registrar un tiempo de 1:18.518.

La hegemonía de las "flechas de plata" se completó con el segundo puesto del joven debutante italiano Kimi Antonelli, quien cerró una primera línea íntegramente de Brackley, a pesar de quedar a 293 milésimas de su compañero.

Para Russel es la octava pole en la Fórmula 1, todas con Mercedes, mientras que el equipo alemán no lograba un doblete en la pole position desde el GP de Gran Bretaña de 2024, que hicieron Russell y Lewis Hamilton.

Caos de arranque y campeones sufren

La sesión estuvo marcada por incidentes técnicos y banderas rojas que alteraron el orden esperado. El francés Isack Hadjar dio la sorpresa de la jornada al situar su Red Bull en la tercera posición, superando a los favoritos de Ferrari y McLaren.

Por el contrario, el vigente campeón Lando Norris se vio lastrado por una situación inusual en la Q3: una pieza del sistema de ventilación del coche de Antonelli se desprendió e impactó en su neumático delantero, relegándolo a la sexta plaza.

La gran decepción del día fue para Max Verstappen. El neerlandés perdió el control de su Red Bull en la curva 1 durante la Q1, terminando contra el muro y quedando eliminado de forma prematura. Otros veteranos tampoco tuvieron su mejor día; Lewis Hamilton apenas pudo rescatar un séptimo lugar en su debut oficial con Ferrari, mientras que los equipos con motor Honda sufrieron notablemente, dejando a un Fernando Alonso batallador pero limitado en la 17ª posición.

Participación de los latinos

El brasileño Gabriel Bortoleto firmó una actuación heroica al meter a su Audi en la Q3, aunque un fallo mecánico le impidió disputar la tanda final, quedando anclado en el décimo puesto. Por su parte, el argentino Franco Colapinto mostró destellos de gran calidad con su Alpine al eliminar a Alonso en la Q1 y asegurar la 16ª plaza de salida.

En la otra cara de la moneda se encuentran Carlos Sainz y Checo Pérez. El madrileño vivió un calvario con el sistema eléctrico de su Williams, lo que le impidió rodar en la clasificación y lo obligará a salir desde la penúltima posición. El mexicano Pérez tampoco encontró el ritmo con el nuevo Cadillac, quedando fuera en la Q1.

Este domingo 8 de marzo a la medianoche hora de Venezuela, está pautada la carrera en Melbourne que pondrá a prueba no solo la velocidad de Mercedes, sino la fiabilidad de unas unidades de potencia que ya han empezado a mostrar sus primeras fisuras.