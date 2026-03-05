Fórmula 1: Aston Martin pone en riesgo a sus pilotos en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Aston Martin inició la temporada 2026 de la Fórmula 1 de manera desastrosa. No lograron tiempos competitivos en pretemporada y eso los lleva al Gran Premio de Australia con incertidumbre. De hecho, el auto podría generarle lesiones graves a Fernando Alonso y Lance Stroll.

Adrian Newey llegaba a la escudería británica con el objetivo de diseñar un auto campeón. Sin embargo, para el GP de Australia, el monoplaza genera tanta vibración que ocasionaría un daño severo en los nervios de las manos de Fernando Alonso, quien solo podrá rodar 25 vueltas.

Stroll señala que solo podría rodar 15 vueltas con dicha vibración. Ahora bien, la crisis de fiabilidad es tan aguda que los retrovisores y luces traseras se desprenden por la vibración del motor Honda. Nada es positivo para el equipo que se retirará temprano del circuito de Melbourne.

¿Cuál es el futuro de Aston Martin para 2026?

A pesar del caos, Adrian Newey mantiene un optimismo moderado basado en el diseño del chasis, al cual considera dentro del 'top 5' de la parrilla actual. El gurú de la aerodinámica confía que una vez mitigadas las vibraciones del motor Honda, el AMR26 mostrará su potencial.

El escenario más realista para 2026 apunta a un periodo de intenso sufrimiento técnico hasta el verano. Será entonces cuando el equipo pueda evaluar si la dirección tomada es la correcta o si deben sacrificar la temporada para rediseñar la integración de la unidad de potencia.

Newey fue honesto sobre la actualidad del equipo y a donde apuntan: "Con lo que tenemos y el progreso que hemos logrado en la fábrica, si hubiéramos tenido tiempo de traerlo a Melbourne, estaríamos por delante de donde estamos. Ahí seremos completamente competitivos".

