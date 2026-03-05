Fórmula 1

Fórmula 1: Aston Martin pone en riesgo a sus pilotos en 2026

El equipo británico llega a la carrera en Australia con mucha incertidumbre, auto sin ritmo que perjudica la salud de sus pilotos

Por

Jeferson Palacin
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 12:37 pm
Fórmula 1: Aston Martin pone en riesgo a sus pilotos en 2026
Aston Martin - AP Photo/Altaf Qadri
Suscríbete a nuestros canales

Aston Martin inició la temporada 2026 de la Fórmula 1 de manera desastrosa. No lograron tiempos competitivos en pretemporada y eso los lleva al Gran Premio de Australia con incertidumbre. De hecho, el auto podría generarle lesiones graves a Fernando Alonso y Lance Stroll.

NOTAS RELACIONADAS

Adrian Newey llegaba a la escudería británica con el objetivo de diseñar un auto campeón. Sin embargo, para el GP de Australia, el monoplaza genera tanta vibración que ocasionaría un daño severo en los nervios de las manos de Fernando Alonso, quien solo podrá rodar 25 vueltas.

Stroll señala que solo podría rodar 15 vueltas con dicha vibración. Ahora bien, la crisis de fiabilidad es tan aguda que los retrovisores y luces traseras se desprenden por la vibración del motor Honda. Nada es positivo para el equipo que se retirará temprano del circuito de Melbourne.

¿Cuál es el futuro de Aston Martin para 2026?

A pesar del caos, Adrian Newey mantiene un optimismo moderado basado en el diseño del chasis, al cual considera dentro del 'top 5' de la parrilla actual. El gurú de la aerodinámica confía que una vez mitigadas las vibraciones del motor Honda, el AMR26 mostrará su potencial.

El escenario más realista para 2026 apunta a un periodo de intenso sufrimiento técnico hasta el verano. Será entonces cuando el equipo pueda evaluar si la dirección tomada es la correcta o si deben sacrificar la temporada para rediseñar la integración de la unidad de potencia.

Newey fue honesto sobre la actualidad del equipo y a donde apuntan: "Con lo que tenemos y el progreso que hemos logrado en la fábrica, si hubiéramos tenido tiempo de traerlo a Melbourne, estaríamos por delante de donde estamos. Ahí seremos completamente competitivos".

Calendario de la Fórmula 1 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Bahréin - 12 de abril
  5. Gran Premio de Arabia Saudita - 19 de abril
  6. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  10. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  14. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  16. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  20. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Jueves 05 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Motores

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?