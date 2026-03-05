El costoso regalo que le dio Adamari López a su hija por su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, volvió a demostrar que la celebración del cumpleaños de su hija es una de las fechas más especiales de su calendario.

Con motivo de los 11 años de Alaïa Costa, la conductora compartió con sus seguidores el impresionante obsequio que decidió darle a la pequeña, un detalle que rápidamente captó la atención en redes sociales.

La niña, fruto de su relación con el bailarín español Toni Costa, cumplió años el 4 de marzo y, como ha ocurrido en celebraciones anteriores, su madre quiso hacer de la ocasión un momento inolvidable.

Adamari López se lució con Alaïa

Para festejar la nueva vuelta al sol de su hija, Adamari decidió sorprenderla con un obsequio muy especial que reflejara cuánto ha crecido y cómo está entrando en una nueva etapa de su vida.

La presentadora mostró en sus redes sociales el regalo que había preparado para Alaïa, un detalle elegante y significativo que emocionó a la pequeña desde el primer momento. “Su primer regalo de cumpleaños”, escribió en Instagram.

Las imágenes del momento captaron la reacción de la niña, visiblemente feliz y agradecida por la sorpresa que su madre había planeado con tanto cuidado. Y es que, ¿cómo no? Si se tratan de unos lujosos pendientes de la marca David Yurman.

En la página web de la firma los describen como unos pendientes de oro amarillo de 18 quilates con diamantes que hacen referencia a la pirámide, “una forma duradera que nos conecta con nuestras antiguas raíces en el arte, la arquitectura y el diseño” y tienen un valor de $2.400.

La celebración familiar

El cumpleaños de Alaïa no solo estuvo marcado por el regalo. También fue una ocasión para compartir recuerdos y mensajes llenos de amor, pues, cabe resaltar que, la celebración a lo grande será el próximo fin de semana.

Tanto Adamari como Toni Costa aprovecharon la fecha para publicar fotografías y dedicatorias para su hija, recordando lo mucho que ha cambiado desde su nacimiento en 2015 y lo orgullosos que están de verla crecer.

Las publicaciones generaron miles de reacciones y comentarios de seguidores que han acompañado a la familia durante años. Muchos usuarios destacaron lo grande que luce la niña y lo rápido que parece haber pasado el tiempo desde que la presentadora anunciara su nacimiento.