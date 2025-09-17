Adamari López se luce al preparar arepas venezolanas junto a su hija

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más Adamari López mostró su cariño por Venezuela y sus costumbres, al preparar arepas en compañía de su hija Alaïa. La presentadora dejó entrever el buen desempeño que tiene en la cocina orientando a su pequeña.

Fue la niña de 10 años quien compartió la travesía de hacer arepas en su perfil de Instagram. Como parte de un experimento para ver cómo queda el platillo en la freidora de aire, ambas se aventuraron sin saber que el resultado las iba a sorprender.

Adamari le enseñó el paso a paso, la técnica de amasar para preparar bien el plato, y luego ponerlas en el electrodoméstico. “Lo primero que se hizo en el air fryer fueron las arepas”, comentó la puertorriqueña.

Arepa para todo el mundo

Luego de varios minutos, Adamari López y su hija Alaïa quedaron satisfechas con el resultado final: unas ricas arepas venezolanas estaban listas para servir. La pequeña rellenó con mantequilla y queso para saborear por primera vez el “experimento”.

En señal que todo estaba bien expresó: “Deliciosa”. Detrás de ella, la boricua mostró su cara de orgullo con sonrisa.

Por último, en la descripción del video se hizo referencia al ‘Mundial del Desayunos’. “Todavía no he probado el pan con chicharrón. Pero hasta ahora… ¡Las arepas venezolanas van ganando!”, dice la publicación.

Este plato venezolano ha dado la vuelta al mundo y gracias a la migración llegó a cada rincón para ser degustado por personas de todas las nacionalidades.