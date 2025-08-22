Adamari López “suelta la sopa” de su pasado amoroso con Carlos Ponce

Suscríbete a nuestros canales

Adamari López demostró una vez más que no tiene pelos en la lengua para hablar de su pasado y, en una reciente entrevista habló sin tapujos sobre su relación de infancia con el cantante y actor, Carlos Ponce.

Fue en el programa “Dime La Neta” de LUBOX TV donde fue interrogada acerca de este tema que resuena desde hace muchos años en la prensa rosa, por lo que no pensó mucho en contar todo de aquellas épocas con el galán boricua.

¿Qué hubo entre Adamari López y Carlos Ponce?

Con mucho humor y honestidad, la puertorriqueña dejó claro, desde el segundo grado, él jamás fue un “prospecto” para ella.

“Él siempre me lo dice, pero, éramos pequeños, él era un año menor que yo, ¡en ese momento parece que me gustaban mayores!”, bromeó. “Nunca lo vi como prospecto, como a Doña Esther, su mamá, o a su papá que era el fotógrafo de la escuela, los veía como un grupo de amigos”, agregó.

Eso sí, la animadora también replicó que él siente que ella fue quien le rompió el corazón. “Yo no lo recuerdo, pero él dice que sí”, dijo ella divertida, rectificando que, para su conciencia, esa etapa fue completamente inocente.

Lo más encantador de esta historia es cómo el destino digital los trajo de vuelta como amigos entrañables y compañeros en proyectos televisivos. Hoy, la cotizada esposa de Carlos Ponce, Karina Banda, es su colega en el programa “Desiguales”, lo que refuerza su complicidad moderna.

El pasado de Adamari y Carlos

Desde niños compartieron escuela en Puerto Rico, donde Carlos confesó que estaba perdidamente enamorado de Adamari cuando cursaban segundo y tercer grado. Sin embargo, ella lo rechazó con un rotundo “no”, lo que, según él, le rompió el corazón en ese instante.

Con el paso del tiempo, esa anécdota infantil dio paso a una sólida amistad que ha perdurado por décadas. Ambos han coincidido en producciones televisivas como en “Un Nuevo Día” y mantienen una relación de cariño y respeto mutuo.