¿Suspirabas por Carlos Ponce? Así levanta pasiones a sus 51 años como todo un “sugar daddy”

Si eras amante de las telenovelas de Televisa y Telemundo, estamos seguros que uno de tus actores favoritos era el puertorriqueño Carlos Ponce, y es que no se puede negar que esos ojos grises cautivaban a cualquiera. A partir de los años 90, el también cantante comenzó a forjar una carrera muy apoyada gracias a su talento e impactante figura.

Ponce inició en el mundo de la televisión en el programa “Hablando” de Univisión, y al finalizar el show debutó como actor en la telenovela “Guadalupe” de Televisa. Posteriormente, obtuvo el personaje principal en “Sentimientos ajenos”, y desde entonces comenzó a recibir diferentes oportunidades que lo llevaron a hacerse un puesto en el mundo del entretenimiento mexicano.

Y es que no era para menos, pues además de su madera para actuar, el rubio jugaba con su físico y así parecer el hombre perfecto, aquel príncipe azul que cualquier escritor buscaba y por qué no decir, toda mujer deseaba tener. Además, tenía un plus y era su voz, pues también fue un exitoso cantante firmado por el respetado Emilio Estefan Jr. En 1988 lanzó un álbum con su nombre.

Sus innegables atributos

Rubio, ojos grises, un cuerpo deseable y una larga cabellera fueron las características que ayudaron a Carlos a convertirse en ese galán que despertaba pasiones en las televidentes. Gracias a su aspecto físico, consiguió ser parte de importantes campañas publicitarias y ser rostro de otras cadenas que le dejaron muy buenos resultados.

Además, logró ser protagonista de varias producciones como “Dame chocolate”, “Perro amor”, “Silvana sin lana” y “Luis Miguel: la serie” en su tercera temporada. Estos proyectos y otros en los que tuvo participación, reflejan a ese tipo de actor que tenga el papel que tenga, siempre será ese amoroso o villano personaje que te hará olvidar todo gracias a su belleza.

¿Cómo luce y qué hace actualmente?

Aunque lleva mucho tiempo alejado de las pantallas, el boricua ha sido visto en algunos premios como los Latin Grammy 2024. Del mismo modo, se mantiene muy activo por redes sociales y constantemente entretiene a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram con divertidos videos que también publica en su perfil de Tik Tok.

A pesar de tener su cuantos añitos, el hombre ha sabido conservarse y todavía se ve como aquel galán de novelas, aunque con algunas canas que de igual manera lo hacen ver muy atractivo, viva imagen de esos llamados “sugar daddys”, aquellos hombres que pasados los 40 siguen luciendo joviales y apuestos.

En el 2023, Ponce dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar una foto mostrando su tonificado cuerpo sobre unas sábanas blancas y tapando sus partes íntimas con un libro. Asimismo, en el 2014 se desnudó para imitar a Miley Cyrus quien publicó una controversial fotografía desde la ducha “como Dios la trajo al mundo”.

Aunque muchos piensan que está totalmente alejado del show bussiness no es así, el actor es co-fundador de Talent Hub Agency, una firma boutique de servicio completo que representa una extensa lista de influencers y celebridades, tal como lo describen en su biografía. Entre sus representados están la actriz Emma Mizrahi, Patricia Zavala y Karina Banda.