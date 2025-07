MLB: Así se jugará la jornada del 30 de julio en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Este 30 de julio será la penúltima jornada del mes en Grandes Ligas, ya afrontando la recta final de temporada, por lo que cada victoria vale mucho más pues significa la continuidad o no de un equipo, sobre todo aquellos que quiere estar presentes en la "Fiesta de Octubre".

Juegos pautados para el 30 de julio en MLB

12:35 PM: Azulejos de Toronto vs Orioles de Baltimore

1:10 PM: Cascabeles de Arizona vs Tigres de Detroit

1:10 PM: Medias Rojas de Boston vs Mellizos de Minnesota

2:10 PM: Nacionales de Washington vs Astros de Houston

2:10 PM: Bravos de Atlanta vs Reales de Kansas City

2:10 PM: Phillies de Philadelphia vs Medias Blancas de Chicago

2:10 PM: Cachorros de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee

3:45 PM: Piratas de Pittsburgh vs Gigantes de San Francisco

4:10 PM: Mets de Nueva York vs Padres de San Diego

6:10 PM: Rockies de Colorado vs Guardianes de Cleveland

7:05 PM: Rays de Tampa Bay vs Yankees de Nueva York

7:10 PM: Dodgers de Los Angeles vs Rojos de Cincinnati

7:45 PM: Marlins de Miami vs Cardenales de St. Louis

9:38 PM: Rangers de Texas vs Angelinos de los Angeles

10:05 PM: Marineros de Seattle vs Atléticos de Oakland

Partidos claves para ir a Postemporada en Grandes Ligas

Sin duda una de las series más apasionantes y claves que se han dado en esta semana tiene como protagonistas a Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago, dado que ambos son líderes de la División Central y poseen los mejores récords de la Liga Nacional.

Eso sin obviar a otras interesantes entre cuadros ganadores como la que mide a Mets de Nueva York con Padres de San Diego o Rays de Tampa Bay contra Yankees de Nueva York.