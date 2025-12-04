¿Cómo están conformados los bombos del Mundial 2026?

Suscríbete a nuestros canales

A un día de que se celebre el histórico sorteo de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA ha revelado la composición final de los cuatro bombos.

Con 48 equipos participando por primera vez, la distribución confirma a las cabezas de serie y anticipa los posibles "grupos de la muerte" en la primera Copa del Mundo que tendrá 12 grupos.

La colocación de las selecciones se realizó siguiendo el ranking FIFA y criterios geográficos para garantizar el equilibrio en los grupos. Los equipos ya conocen a sus posibles rivales y la expectación es máxima para este viernes 5 de diciembre.

Así están conformados los bombos

Bombo 1

El primer bombo está reservado para las grandes potencias futbolísticas y las tres naciones anfitrionas. Estos 12 equipos actuarán como cabezas de serie, asegurando que cada uno lidere uno de los nuevos 12 grupos del torneo.

Selección Confederación México (Anfitrión) Concacaf Canadá (Anfitrión) Concacaf Estados Unidos (Anfitrión) Concacaf España UEFA Argentina Conmebol Francia UEFA Inglaterra UEFA Brasil Conmebol Portugal UEFA Países Bajos UEFA Bélgica UEFA Alemania UEFA

Bombo 2

El segundo bombo se presenta como uno de los más temidos. Incluye selecciones con gran tradición y recientes éxitos mundialistas, lo que garantiza que el Bombo 1 tendrá un rival de alto calibre.

Selección Confederación Croacia UEFA Marruecos CAF Colombia Conmebol Uruguay Conmebol Suiza UEFA Japón AFC Senegal CAF Irán AFC Corea del Sur AFC Ecuador Conmebol Austria UEFA Australia AFC

Bombo 3

Este bombo reúne a selecciones con capacidad de dar la sorpresa y con un fuerte rendimiento en sus respectivas confederaciones.

Selección Confederación Noruega UEFA Panamá Concacaf Egipto CAF Argelia CAF Escocia UEFA Paraguay Conmebol Túnez CAF Costa de Marfil CAF Uzbekistán AFC Qatar AFC Arabia Saudita AFC Sudáfrica CAF

Bombo 4

El cuarto y último bombo está compuesto por equipos de menor ranking y los seis cupos restantes que se definirán en los play-offs de repechaje. Esto significa que los cabezas de serie conocerán la ruta para su cuarto rival una vez concluyan las repescas internacionales.