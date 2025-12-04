¿Cómo están conformados los bombos del Mundial 2026?

A un día de que se celebre el histórico sorteo de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA ha revelado la composición final de los cuatro bombos.
NOTAS RELACIONADAS
Con 48 equipos participando por primera vez, la distribución confirma a las cabezas de serie y anticipa los posibles "grupos de la muerte" en la primera Copa del Mundo que tendrá 12 grupos.
La colocación de las selecciones se realizó siguiendo el ranking FIFA y criterios geográficos para garantizar el equilibrio en los grupos. Los equipos ya conocen a sus posibles rivales y la expectación es máxima para este viernes 5 de diciembre.
Así están conformados los bombos
Bombo 1
El primer bombo está reservado para las grandes potencias futbolísticas y las tres naciones anfitrionas. Estos 12 equipos actuarán como cabezas de serie, asegurando que cada uno lidere uno de los nuevos 12 grupos del torneo.
|Selección
|Confederación
|México (Anfitrión)
|Concacaf
|Canadá (Anfitrión)
|Concacaf
|Estados Unidos (Anfitrión)
|Concacaf
|España
|UEFA
|Argentina
|Conmebol
|Francia
|UEFA
|Inglaterra
|UEFA
|Brasil
|Conmebol
|Portugal
|UEFA
|Países Bajos
|UEFA
|Bélgica
|UEFA
|Alemania
|UEFA
Bombo 2
El segundo bombo se presenta como uno de los más temidos. Incluye selecciones con gran tradición y recientes éxitos mundialistas, lo que garantiza que el Bombo 1 tendrá un rival de alto calibre.
|Selección
|Confederación
|Croacia
|UEFA
|Marruecos
|CAF
|Colombia
|Conmebol
|Uruguay
|Conmebol
|Suiza
|UEFA
|Japón
|AFC
|Senegal
|CAF
|Irán
|AFC
|Corea del Sur
|AFC
|Ecuador
|Conmebol
|Austria
|UEFA
|Australia
|AFC
Bombo 3
Este bombo reúne a selecciones con capacidad de dar la sorpresa y con un fuerte rendimiento en sus respectivas confederaciones.
|Selección
|Confederación
|Noruega
|UEFA
|Panamá
|Concacaf
|Egipto
|CAF
|Argelia
|CAF
|Escocia
|UEFA
|Paraguay
|Conmebol
|Túnez
|CAF
|Costa de Marfil
|CAF
|Uzbekistán
|AFC
|Qatar
|AFC
|Arabia Saudita
|AFC
|Sudáfrica
|CAF
Bombo 4
El cuarto y último bombo está compuesto por equipos de menor ranking y los seis cupos restantes que se definirán en los play-offs de repechaje. Esto significa que los cabezas de serie conocerán la ruta para su cuarto rival una vez concluyan las repescas internacionales.
|Selección / Cupo
|Confederación
|Jordania
|AFC
|Cabo Verde
|CAF
|Ghana
|CAF
|Curazao
|Concacaf
|Haití
|Concacaf
|Nueva Zelandia
|OFC
|Seis cupos restantes por el repechaje
|Por definir