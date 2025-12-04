Mundial 2026

¿Cómo están conformados los bombos del Mundial 2026?

Solo faltan seis selecciones por confirmar su lugar en la fase de grupos de la cita mundialista

Por

Carlos Mora
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 12:59 pm
A un día de que se celebre el histórico sorteo de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA ha revelado la composición final de los cuatro bombos.

Con 48 equipos participando por primera vez, la distribución confirma a las cabezas de serie y anticipa los posibles "grupos de la muerte" en la primera Copa del Mundo que tendrá 12 grupos.

La colocación de las selecciones se realizó siguiendo el ranking FIFA y criterios geográficos para garantizar el equilibrio en los grupos. Los equipos ya conocen a sus posibles rivales y la expectación es máxima para este viernes 5 de diciembre.

Así están conformados los bombos

Bombo 1

El primer bombo está reservado para las grandes potencias futbolísticas y las tres naciones anfitrionas. Estos 12 equipos actuarán como cabezas de serie, asegurando que cada uno lidere uno de los nuevos 12 grupos del torneo.

Selección Confederación
México (Anfitrión) Concacaf
Canadá (Anfitrión) Concacaf
Estados Unidos (Anfitrión) Concacaf
España UEFA
Argentina Conmebol
Francia UEFA
Inglaterra UEFA
Brasil Conmebol
Portugal UEFA
Países Bajos UEFA
Bélgica UEFA
Alemania UEFA

Bombo 2

El segundo bombo se presenta como uno de los más temidos. Incluye selecciones con gran tradición y recientes éxitos mundialistas, lo que garantiza que el Bombo 1 tendrá un rival de alto calibre.

Selección Confederación
Croacia UEFA
Marruecos CAF
Colombia Conmebol
Uruguay Conmebol
Suiza UEFA
Japón AFC
Senegal CAF
Irán AFC
Corea del Sur AFC
Ecuador Conmebol
Austria UEFA
Australia AFC

Bombo 3

Este bombo reúne a selecciones con capacidad de dar la sorpresa y con un fuerte rendimiento en sus respectivas confederaciones.

Selección Confederación
Noruega UEFA
Panamá Concacaf
Egipto CAF
Argelia CAF
Escocia UEFA
Paraguay Conmebol
Túnez CAF
Costa de Marfil CAF
Uzbekistán AFC
Qatar AFC
Arabia Saudita AFC
Sudáfrica CAF

Bombo 4

El cuarto y último bombo está compuesto por equipos de menor ranking y los seis cupos restantes que se definirán en los play-offs de repechaje. Esto significa que los cabezas de serie conocerán la ruta para su cuarto rival una vez concluyan las repescas internacionales.

Selección / Cupo Confederación
Jordania AFC
Cabo Verde CAF
Ghana CAF
Curazao Concacaf
Haití Concacaf
Nueva Zelandia OFC
Seis cupos restantes por el repechaje Por definir

Fútbol