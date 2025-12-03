Estados Unidos con amistosos de calidad antes del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos oficializó dos amistosos de jerarquía como parte de su preparación hacia la Copa del Mundo 2026. El equipo se medirá en marzo ante dos selecciones del top 10 de Europa; dos encuentros que representan un reto exigente y aportarán la experiencia necesaria para el Mundial.

La federación estadounidense busca enfrentar rivales de calidad para ajustar detalles tácticos y consolidar un grupo competitivo. En esa línea, aseguró amistosos para el mes de marzo contra: Bélgica (28 de marzo) y Portugal (31 de marzo). Dos combinados de talla mundial que pondrán a prueba al anfitrión.

Estos encuentros forman parte de un plan estratégico que incluye la integración de jóvenes talentos y la experiencia frente a equipos consolidados. La intención es llegar al Mundial 2026 con una plantilla sólida y preparada para responder a la expectativa de jugar en casa.

El reto de Estados Unidos en el Mundial más importante de su historia

Estados Unidos afronta la Copa del Mundo 2026 como el torneo más trascendente de su historia. Por primera vez, el fútbol se vive como parte de su cultura y no como deporte ajeno. La selección norteamericana busca consolidar un proyecto que trascienda generaciones.

En 1994, cuando organizaron su primer Mundial, el soccer era visto como disciplina de extranjeros, con una liga incipiente y sin competitividad. Treinta y dos años después, la MLS pasó de diez equipos fundacionales a treinta clubes, transformando el panorama deportivo.

David Beckham abrió las puertas a estrellas europeas y Lionel Messi llevó la liga a otra dimensión, con impacto mediático y global. El crecimiento permitió que Estados Unidos deje de ser promesa aislada y se convierta en un equipo con aspiraciones reales de llegar a cuartos en el Mundial.

La llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de USA refuerza la idea de un fútbol vistoso y competitivo. El objetivo es sembrar un amor duradero por el soccer, capaz de producir futuras estrellas mundiales. Por eso, el Mundial 2026 marcará un antes y un después en su historia.