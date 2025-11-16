Cristiano Ronaldo, la figura del éxito en la selección de Portugal

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Portugal cerró su clasificación a la Copa del Mundo 2026 este domingo 16 de noviembre, con su victoria 9-1 ante Armenia. Este resultado les dio el pase directo al quedar de primeros en el Grupo F de las Eliminatorias Europeas, con 13 puntos en seis jornadas.

Con esto, hay que hablar sobre las dos caras que ha tenido el combinado portugués antes y después de su actual capitán y delantero, Cristiano Ronaldo. El contraste estadístico es tan profundo que parece describir a dos federaciones distintas y que resalta aún más la trayectoria de este deportista.

Cristiano Ronaldo, el éxito de Portugal

Según datos publicados por MisterChip, durante los 82 años previos al debut del astro luso, la selección apenas logró dejar huella en los grandes escenarios internacionales. Tres participaciones en Eurocopa de once posibles (27%), tres presencias en Copas del Mundo de diecisiete ediciones (18%) y ningún título en su palmarés, lo que los posiciona fuera de la conversación de las “grandes potencias”.

Esa imagen de Portugal era competitiva por momentos, pero incapaz de sostener ciclos de élite a pesar de tener históricos jugadores en sus plantillas. Pero desde la llegada del “Comandante”, todo este historial ha dado un giro que es de las historias más impactantes dentro del fútbol.

Desde su irrupción, Portugal ha disputado 6 de 6 Eurocopas y 6 de 6 Copas del Mundo, logrando un 100% de efectividad en clasificación a grandes torneos. El salto es abismal si se compara con el registro previo.

Por si fuera poco, desde que se colocó la indumentaria de su país, pasó de no ganar absolutamente nada en más de ocho décadas a conquistar una Eurocopa y dos UEFA Nations League, consolidando la etapa más exitosa de su historia. Estos logros no solo representan trofeos; simbolizan un cambio cultural y una mentalidad que ha caracterizado a Ronaldo durante toda su carrera.

Finalmente, sin importar el pasar de los años, la influencia de Cristiano Ronaldo es medible, visible y, sobre todo, irrepetible y aún tiene tiempo para darle la tan ansiada Copa del Mundo a todos sus miles de fanáticos.