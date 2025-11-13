Irlanda complica el último mundial a Cristiano Ronaldo y podría causar su pérdida en el debut

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 13 de noviembre en el fútbol internacional tuvo un batacazo protagonizado por la Portugal de Cristiano Ronaldo, que salió a competir contra Irlanda en la penúltima jornada de las eliminatorias mundialistas en Europa y no se llevó la alegría esperada.

Los lusos cayeron 2-0 ante los irlandeses en el Estadio Aviva en Dublín, República de Irlanda, con un doblete de Troy Parrot (17' y 45'), estirando el deseo de los portugueses de asegurar su boleto al Mundial 2026.

Eso sí, esa posibilidad está muy cerca para el combinado dirigido por Roberto Martínez por ser líderes del Grupo F, con 10 puntos en el registro, seguidos por Hungría con ocho y la propia Irlanda con siete.

Una victoria -o incluso un empate con una combinación de resultados- podrían darle esa clasificación mundialista a los portugueses a la edición que se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Cristiano Ronaldo podría perderse un hipotético debut en su último mundial

La nota más gris para Portugal ni siquiera fue la derrota, ante las opciones de clasificación en el siguiente partido, sino la expulsión del propio Cristiano, quien recibió una tarjeta roja al 61', después de que el VAR advirtiera una agresión a un rival con un codazo.

Ahora bien, esta decisión podría traer consecuencias para el propio futbolista que aspira jugar su último mundial en 2026 y al que llegaría con 41 años de edad (cumple el 5 de febrero).

El peligro puntual para el atacante es que esta situación con los irlandeses pone en riesgo su participación en el debut de su selección en la Copa del Mundo, dado a que podría recibir un castigo con dos o más partidos.

Ese contexto abre el escenario para que Cristiano Ronaldo deba cumplir el resto de su sanción en el próximo Mundial, lo que incluiría ese debut mundialista.