Eliminatorias Mundial 2026: Estas son las selecciones clasificadas hasta ahora de UEFA

Cada vez quedan menos jornadas para conocer a todos los clasificados de UEFA para el Mundial 2026

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 06:33 pm
Eliminatorias Mundial 2026: Estas son las selecciones clasificadas hasta ahora de UEFA
Foto: Meridiano
Desde este jueves 13 de noviembre, y hasta el sábado 15, se disputará en Europa otra jornada más de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada vez quedan menos partidos por disputarse, y es por eso que ninguna selección de UEFA quiere quedarse sin ese boleto.

Como muchos saben, el próximo 5 de diciembre se realizará el sorteo para definir los enfrentamientos en el mundial. Luego de los compromisos de este jueves, un total de 29 selecciones cuentan con una plaza fija, de las cuales dos pertenecen a UEFA.

Otra potencia de UEFA se suma a la fiesta mundialista

El pasado 14 de octubre se concretó la clasificación al Mundial 2026 de Inglaterra, siendo ellos los primeros del lado europeo. Y es que hasta la fecha suman 21 puntos, producto de siete victorias en igual número de encuentros, además de 20 goles a favor y cero en contra.

Ahora, casi un mes después, Francia también se subió a ese barco con destino a Norteamérica. Para esta fecha, los franceses liquidaron por 4 a 0 a Ucrania, con doblete de Kylian Mbappé, para sacarles una enorme ventaja de seis unidades a falta de una fecha. Cabe mencionar que en dicho grupo, tanto Islandia como Ucrania se disputarán el acceso a los playoffs de estas eliminatorias europeas.

Clasificados de UEFA al Mundial 2026

  • Inglaterra
  • Francia

Asimismo, cabe agregar que en los próximos días se pueden sumar más selecciones a esta lista. Ya sea con una victoria directa o con una serie de resultados, Países Bajos, Croacia, Bélgica y Suiza se encuentran a un paso de amarrar ese boleto con destino al Mundial 2026.

 

