Exreina de belleza internacional destapa las dificultades que vivió en Venezuela

La exreina de belleza, Julieta García, conocida por su paso en el Miss Universo 2021 encendió la farándula y las redes sociales al romper el silencio sobre las duras vivencias que enfrentó durante su estancia en Venezuela, donde se preparó para el certamen internacional

Sus declaraciones, centradas en el trato extremo, presión física y psicológica durante su entrenamiento, han generado controversia y reflexión pública sobre la exigencia en el mundo del modelaje y la cultura de la perfección.

La cruda confesión de la exreina de belleza

Durante una entrevista que ya se ha vuelto viral en varios portales de entretenimiento, Julieta García contó algunos de los momentos más difíciles de su preparación en Caracas, una etapa que describe como cruel y despiadada.

Según la modelo, mientras entrenaba con expertos y se ajustaba a estándares extremadamente estrictos para la competencia en Israel, recibió indicaciones que afectaron tanto su salud como su bienestar emocional.

Julieta relató que los entrenadores y personas a cargo de su preparación llegaron a decirle que dejara de comer para cumplir con ciertos cánones estéticos, una presión que la afectó profundamente.

De "Blancanieves del Sur" a la cruel realidad

Apodada por algunos medios como la “Blancanieves del Sur”, García ha sido vista por muchos como símbolo de belleza y elegancia. Pero detrás de esa imagen reluciente, ella ha revelado una realidad muy distinta.

En este sentido, dejó claro que, la industria puede premiar la estética, pero castigar duramente a quienes no encajan en los estándares que impone.

La experiencia no solo la marcó en términos físicos, sino también emocionales. La modelo declaró que las críticas constantes, los comentarios sobre su cuerpo y las restricciones alimentarias formaron parte de un entorno tóxico que le costó superar.