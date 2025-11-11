Estas selecciones asegurarían cupo mundialista en la jornada 9 de eliminatorias europeas

Suscríbete a nuestros canales

Por última vez en el 2025, habrá un parón de selecciones en el que se disputarán las jornadas 9 y 10 de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

De momento, el único equipo que ha confirmado su presencia en el máximo certamen internacional es Inglaterra a falta de dos fechas. Sin embargo, más selecciones UEFA se irán sumando en estas fechas finales.

Asimismo, hay un total de siete selecciones que, en caso de sumar de a tres podrían asegurar su pase a la cita mundialista. Estas son Suiza, Francia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Croacia.

Algunas necesitan solo ganar, mientras que otras requieren también de un pinchazo de aquella que se encuentra en segundo lugar para decir presente en Norteamérica para 2026. Incluso, hay algunas cuya diferencia de gol se convertirá en factor determinante.

Jornada 9 - Eliminatorias UEFA

Jueves 13 de noviembre

Noruega vs Estonia - 13:00

Armenia vs Hungría - 13:00

Azerbaiyán vs Islandia - 13:00

Inglaterra vs Serbia - 15:45

Moldavia vs Italia - 15:45

Irlanda vs Portugal - 15:45

Francia vs Ucrania - 15:45

Andorra vs Albania - 15:45

Viernes 14 de noviembre

Finlandia vs Malta - 13:00

Croacia vs Islas Feroe - 15:45

Eslovaquia vs Irlanda del Norte - 15:45

Luxemburgo vs Alemania - 15:45

Gibraltar vs Montenegro - 15:45

Polonia vs Países Bajos - 15:45

Sábado 15 de noviembre