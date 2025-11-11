La Vinotinto: ¿Cuándo juega sus dos partidos en la Fecha FIFA?

Suscríbete a nuestros canales

La selección absoluta de fútbol de Venezuela volverá a la acción este mes de noviembre en el acostumbrado parón de fecha FIFA. La Vinotinto tendrá dos paradas, esta vez bajo la conducción interina de Fernando Aristeguieta.

Justamente, el conocido 'Colorado' viene de ser el asistente técnico de Oswaldo Vizcarrondo, que actualmente dirige a los venezolanos en el Mundial Sub-17 y quien tuvo el mando interino de la absoluta en la pasada pausa de selecciones, en el duelo contra Argentina que finalizó 1-0 para la campeona del mundo.

Lo cierto es que Aristeguieta convocó inicialmente para este parón a 35 futbolistas que integran clubes en el extranjero y que también hacen vida en el Futve, aunque luego ese llamado tuvo modificaciones con Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor por compromisos con sus equipos, mientras Jon Aramburu y Jovanny Bolívar sufrieron lesiones.

¿Cuándo juega la Vinotinto en esta fecha FIFA?

Los criollos tendrán ese primer cotejo para probar sistemas y jugadores el 14 de noviembre, día el que se medirán al combinado de Australia en el Shell Energy Stadium (Houston).

Posteriormente, el siguiente reto tendrá como rival a la selección de Canadá y está programado para el 18 de noviembre, en un compromiso que tiene previsto como epicentro al Chase Stadium (Fort Lauderdale).

Venezuela, que no pudo clasificar con Fernando 'Bocha' Batista al Mundial de 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, está utilizando estos parones internacionales para probar la renovación de jugadores con miras a la Copa del Mundo de 2030.

La Vinotinto sabe que ese debe ser el gran objetivo en la planificación, pese a que aún no se confirma oficialmente al técnico que tenga la tarea de cumplir con ese propósito .