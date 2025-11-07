¡Varias sorpresas! Esta es la convocatoria de la Vinotinto para la próxima fecha FIFA

Suscríbete a nuestros canales

La Absoluta de la Vinotinto ya tiene a sus convocados para la próxima fecha FIFA de noviembre. La selección nacional se medirá ante Canadá y Australia en dos partidos amistosos, los cuales servirán para probar a nuevos jugadores y sobretodo, para terminar de elegir quién será el próximo seleccionador.

Ante la imposibilidad de Oswaldo Vizcarrondo (anterior DT interino), quien se encuentra dirigiendo a la Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025, la FVF ha decidido que Fernando Aristeguieta asuma el cargo de forma interina.

El "colorado" realizó una convocatoria de 35 futbolistas, los cuales tendrán la posibilidad de mostrarse y demostrar que tienen lo necesario para formar parte del próximo proyecto de la mayor. Algunos, incluso, aún no han debutado con la selección nacional en la máxima categoría.

¿Quiénes son los convocados?

Portero: José Contreras, Wuilker Faríñez, Miguel Silva, Cristopher Varela.

Defensas: Jon Aramburu, Ronald Hernández, Adrián Cova, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Carlos Vivas, Ángel Azuaje, Adrián Palacios, Yordan Osorio, Alessandro Milani, Luis Balbo.

Mediocampistas: Jorge Yriate, Jesús Bueno, Daniel Pereira, Jefferson Caraballo, Carlos Faya, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino, Juan Pablo Añor, José Chávez, David Martínez, Gleiker Mendoza, Ender Echenique, Matías Lacava, Wikelman Carmona, Keiber Lamadrid.

Delanteros: Kevin Kelsy, Jesús Ramírez, Alejandro Marqués, Jovanny Bolívar.