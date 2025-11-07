Mundial Sub-17: ¿Qué necesita la Vinotinto para clasificar a la siguiente ronda?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar 2025.

Tras dos jornadas en el Grupo E, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se mantienen invictos (victoria 3-0 ante Inglaterra y empate 1-1 contra Egipto) y están a un paso de hacer historia, garantizando su cupo en la fase de dieciseisavos de final.

El último obstáculo en la fase de grupos es Haití, un encuentro que, dadas las circunstancias del grupo, resulta clave y definitorio para asegurar la permanencia.

Posiciones en el Grupo E

Con el nuevo formato del Mundial 2025, el Grupo E se encuentra en un punto álgido, con tres equipos luchando por los dos primeros lugares.

Pos. Equipo J Puntos Diferencia de Gol 1 Egipto 2 4 (+3) 2 Venezuela 2 4 (+3) 3 Inglaterra 2 3 (+4) 4 Haití 2 0 (-10)

Las rutas de clasificación

El sistema de clasificación permite que avancen los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros (de 12 grupos). Esto le da a la Vinotinto un colchón importante, pero el objetivo de Vizcarrondo es ser cabeza de grupo.

Clasificar como líder

Para asegurar el primer lugar, Venezuela debe enfocarse en conseguir una victoria contundente:

Si Venezuela gana vs. Haití: La Vinotinto sumaría siete puntos. Si Inglaterra y Egipto empatan: Venezuela clasifica como líder absoluto. Si Inglaterra vence a Egipto: Venezuela clasifica como líder si mantiene una mejor diferencia de goles que Inglaterra. Si la diferencia de goles se iguala, el desempate se definiría por goles a favor.



Cabe destacar, que si Egipto gana su partido, Venezuela necesitaría una goleada muy amplia contra Haití para superar la diferencia de gol y aspirar al primer lugar.

Clasificar como segundo o tercer Lugar

La Vinotinto tiene prácticamente asegurado su pase a dieciseisavos con un buen resultado ante Haití:

Si Venezuela gana: Cclasifica de forma automática como primero o segundo de grupo, sin depender de nadie más.

Si Venezuela empata: Clasifica con cinco puntos como segundo o, en el peor de los casos, como uno de los mejores terceros .

Si Venezuela pierde: La clasificación se complicaría, pero no sería imposible. Con cuatro puntos, la Vinotinto aún tendría grandes posibilidades de avanzar como uno de los ocho mejores terceros, pero debería esperar los resultados de los otros grupos del Mundial.

La consigna de Vizcarrondo

La selección nacional ha demostrado un gran nivel táctico y físico en los dos primeros encuentros. Los dirigidos por Vizcarrondo han evidenciado que pueden ser cabezas en el Grupo E y tienen la oportunidad de consolidar esa posición.

La meta es ganar a Haití y no dejar espacio a la incertidumbre. Un triunfo reafirmará a la Vinotinto Sub-17 como una de las escuadras a seguir en Qatar 2025.