Venezuela quiere “Paz Forever”

El domingo 21 de diciembre, día del recibimiento del Espíritu de la Navidad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro junto a Antonio “El Potro” Álvarez, Xuxo y Alfredo Criollo, estrenaron el video oficial del tema “Paz Forever”.



Un llamado a La Paz, a la reflexión, un mensaje para el mundo donde se deja claro que nuestro país no quiere guerra. “Venezuela quiere La Paz, tiene un pueblo que la defiende”, es parte de la letra de esta contagiosa canción que debutó, este lunes 22 de diciembre, en el primer lugar de la cartelera radial Monitor Latino.



“Paz forever” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Nota de prensa