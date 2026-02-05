¡Regresa con todo! Antonio Martínez confía en la reaparición de su pupilo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Antonio Martínez destaca como una de las nuevas caras en el entrenamiento de purasangres en el Hipódromo La Rinconada. En el inicio de este ciclo, el profesional registra cinco compromisos en los cuales suma un segundo y un tercer lugar. Estos resultados le otorgan un 40% de efectividad por estar en pizarra, cifra que refleja el buen estado de sus pupilos a pesar de los tres ejemplares que finalizaron fuera del marcador.

El joven preparador conoce la victoria, pues el año pasado logró dos triunfos en el óvalo de Coche. Con la mira puesta en su primera fotografía de la temporada, Martínez inscribió cuatro ejemplares para la jornada de este domingo.

Durante la sesión de ajustes de este jueves, el entrenador conversó con el equipo de Meridiano Web y detalló la condición física, además de las oportunidades de éxito, que posee su cuarteto de presentados.

Todos los compromisos en el 5y6 nacional, el primero de ellos con la yegua Gran Feronia en la primera válida.

-Esta yegua se viene adaptando muy bien a la cuadra, la hemos venido conociendo y sin duda esperamos que haga una buena carrera.

Acto seguido luego de 98 días fuera de pista, vuelve a la acción el ejemplar Gran Romano.

-Este ejemplar tiene sus limitaciones, se le ha dado su tiempo. Ya esta listo para reaprecer en esta segunda válida y de verdad le tengo mucha Fe para este domingo en el 5y6.

Dos presentadas en la Condicional Especial, Mother Carmen que estrena su cuadra y Above The Sky.

-Estas dos yeguas tienen calidad, Above The Sky siempre corre muy bien todas las carreras y en el caso de Mother Carmen ella es la velocidad y de paso se estrena en mi caballeriza. Considero que mis dos presentadas darán un buen espectáculo.