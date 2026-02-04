¡Mucha atención! Se presenta dos retiros para la R03 de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 07 de febrero se tendrá su tercera reunión, la cual contará con un atractivo programa de ocho carreras que incluye el Clásico “Súper Sergio” a disputarse en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia.

Además, se realizará el emocionante juego del 5y6 que buscará nuevo monto sellado en recaudación.

Valencia: Retiro Yeguas Carrera No Válidas y Válidas 5y6 Datos hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este miércoles 04 de febrero, a través de sus redes sociales, la información de dos ejemplares que estabas inscritos para la jornada sabatina en Valencia.

En la primera carrera reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo) (exclusiva para jinetes de Valencia), en distancia de 1.300 metros, ha sido retirada la número 2, Gran Marisela presentada por Renny Verastegui, y llevaba la monta de Josmar Vasquez.

Mientras que, en la cuarta competencia, segunda para el juego del 5y6 es para el lote de yeguas de tres y más años, ganadoras de cuatro y cinco carreras (a excepción de carreras de reclamo), para el trayecto de 1.400 metros, quedó fuera de la acción la castaña Rinascente, pues reaparecía luego de 56 días sin correr, al mismo tiempo era montada por el jockey Jonás Rijo y la entrenaba Jhony José Briceño.

Motivo del retiro: Gran Marisela Rinascente Jornada Valencia

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro Gran Marisela es por Politraumatismo mientras que el retiro de Rinascente es por Claudicación del miembro anterior derecho.