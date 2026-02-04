Magallanes define su arsenal para la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes, en su rol de representantes de Venezuela, ya tienen lista la estrategia monticular para afrontar la segunda edición de la Serie de las Américas. El torneo, que arrancará este jueves en los escenarios del Estadio Monumental de Caracas y el Fórum de La Guaira, contará con una rotación de abridores de jerarquía encabezada por los zurdos Adrián Almeida y Yohander Méndez.

Según información de Ignacio Serrano, fuentes confirmaron que el cuerpo técnico ha diseñado un plan sólido para buscar el cetro continental, sorteando las restricciones de calendario que impone el Winter Agreement para los jugadores pertenecientes al sistema de MLB.

Una rotación con sello de experiencia y dominio zurdo

La designación de Adrián Almeida como primer brazo de la rotación responde a su notable evolución en la temporada 2025-2026. Aunque Almeida reforzó al Magallanes desde el relevo durante la reciente final de la LVBP, su desempeño como abridor con los Cardenales de Lara ha sido dominante, demostrando la madurez necesaria para asumir compromisos importantes.

Junto a él estará el experimentado Yohander Méndez. El siniestro, ficha nativa de los filibusteros, se mantiene en su rol habitual de iniciador, aportando la estabilidad y el conocimiento del entorno local que requiere un evento de esta magnitud. El cuarteto de abridores se completará con una fuerte presencia extranjera: los dominicanos Esmil Rogers y Emilio Vargas. Rogers ya demostró su valor con el equipo en enero, mientras que Vargas llega tras una actuación estelar con Caribes de Anzoátegui en el cierre del campeonato venezolano.

Silvino Bracho y Felipe Rivero: Un cerrojo de garantías

El bullpen del equipo venezolano no se queda atrás en cuanto a nombres de impacto. La gerencia deportiva, liderada por Héctor Arias y Federico Rojas, ha logrado asegurar la presencia de Silvino Bracho para comandar el relevo intermedio y final. Bracho, considerado uno de los mejores taponeros de la liga, hará dupla con el cerrador oficial del Magallanes, Felipe Rivero, formando una alcabala que promete ser un dolor de cabeza para los bates rivales en los innings finales.

A este cuerpo de lanzadores se sumarán brazos frescos como Edwar Colina y el zurdo Yorvin Pantoja, además de la continuidad de importados como Raffi Vizcaíno y Jesús Reyes, quienes ya conocen la dinámica del equipo.

Ofensiva blindada con Hernán Pérez y Aldrem Corredor

Para respaldar el trabajo desde la lomita, el Magallanes ha reforzado su lineup con bates de probado poder y experiencia. La incorporación de Hernán Pérez y Aldrem Corredor le otorga al mánager una profundidad envidiable en el medio de la alineación. A ellos se unirán figuras de la talla de Renato Núñez, Wilfredo Tovar, Luis Sardiñas, Tucupita Marcano, José Gómez y Ángel Reyes, garantizando una ofensiva equilibrada entre contacto y fuerza.

Es importante destacar que el equipo deberá prescindir de piezas como el grandeliga José Suárez y los prospectos Eliézer Alfonzo Jr. y Enmanuel De Jesús, debido a que el permiso de Major League Baseball expira el 9 de febrero, coincidiendo con el inicio de los Spring Training. Sin embargo, la nómina estructurada por la Nave luce lo suficientemente compacta para mantener el trofeo en casa.