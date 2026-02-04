"Se los dije": La profecía cumplida de Tucupita Marcano tras el título

Suscríbete a nuestros canales

En el deporte, las promesas son fáciles de hacer pero difíciles de cumplir. Sin embargo, para Tucupita Marcano, la palabra empeñada tiene un valor sagrado. Tras consolidarse la victoria y alzar el trofeo de campeones, el infielder recurrió a sus redes sociales para lanzar un mensaje cargado de sentimiento y reivindicación.

A través de su cuenta de Threads, Marcano no solo celebró el triunfo, sino que recordó a aquellos que creyeron en el proyecto desde el primer momento, cuando el éxito aún parecía un destino lejano.

El capitán del barco

Con la euforia del campeonato aún a flor de piel, Tucupita escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral entre la fanaticada:

"Se lo dije desde el día 1: Móntese en este barco que nosotros no lo dejaremos tirado. Aquí tienen este CAMPEONATO mi gente, disfrútenlo que esto es de ustedes."

Estas palabras no son una simple dedicatoria; son el cierre de un círculo que comenzó meses atrás. La metáfora del "barco" ha sido el motor emocional del equipo, una promesa de lealtad absoluta entre los jugadores y una afición que, en momentos de duda, necesitó de un líder que marcara el rumbo.

Un título con sello de identidad

El mensaje de Marcano subraya un aspecto fundamental del deporte moderno: la conexión directa con el fanático. Al decir "esto es de ustedes", el jugador despoja al trofeo de su frialdad metálica y lo convierte en un patrimonio colectivo de la ciudad y su gente.

Tucupita Marcano se ha ganado un lugar especial en el corazón de la afición. No solo por su despliegue en el terreno, sino por su capacidad para asumir la presión de un compromiso público y llevarlo hasta las últimas consecuencias.