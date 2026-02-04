Las razones por las que Cristiano Ronaldo tiene un pie fuera de Arabia Saudita

Suscríbete a nuestros canales

El nombre que está en la mayoría de medios de comunicación árabes, que siguen el día a día futbolero, es el de Cristiano Ronaldo. Y no, precisamente, por lo que mejor sabe hacer, que es goles, sino por un tema que se pensaba estaba alejado de su planes: su salida de Arabia Saudita.

Distintos medios han reseñado la más reciente postura del portugués en el balompié de este país, que estaría atada a una protesta tan seria que ya nadie descarta que tenga la puerta de salida de este fútbol.

Y para entender lo que ocurre habría que primero mencionar que el príncipe saudí y responsable directo de Al Hilal alcanzó llevar a sus filas a nada más y nada menos que a Benzema, quien venía de representar a Al Ittihad. Además, un movimiento que se dio sin pagar nada a cambio, para un contrato de año y medio de duración.

Esto último generó la cólera del delantero, que vio como uno de los grandes rivales de Al Nassr sigue fortaleciendo la plantilla y que desembocó que -en señal de protesta- el portugués se quedara en la grada, gesto que club y jugador considera agravio comparativo.

Cristiano Ronaldo tendría opciones de salir

La molestia del atacante es real y no sería una simple reacción momentánea. Incluso, ya existen reportes que en la jornada del martes decidió no entrenarse, lo que extiende la situación grave.

En el diario As hicieron un recuento de las siete razones puntuales que tienen al CR7 con la disgusto a flor de piel, que son todos y cada uno de los jugadores que ha fichado Al Hilal en el mercado de invierno.

Esas razones están representadas en: Meité (30 millones, Stade Rennes), Boubaré (23 millones, Neom), Al Hawsawi (8,30 millones, Al Khaalej), Mandash (3,4 millones, Al Taawoun), Marí (2 millones, Fiorentina), Benzema (libre, Al Ittihad) y Al Dossary (libre, Al Khaalej).

Una cifra que dista mucho a los dos fichajes hechos por Al Nassr, que solo han sido dos: el iraquí Abdulkareem y el local Al Hamdan, procedente de Al Hilal.

Lo anterior ha generado que en Cristiano Ronaldo y otros actores se ponga nuevamente sobre la mesa el tema de una supuesta inclinación favorable al club rival, gracias a la intervención gubernamental del campeonato, un club que ha dominado los títulos recientemente y que ha tenido mucha simpatía de la casa real saudí.