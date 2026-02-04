Copa del Rey: Pellegrini reivindica el trabajo del Cholo Simeone

Suscríbete a nuestros canales

Manuel Pellegrini ha salido en defensa de su homólogo en la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey. El preparador del Real Betis aseguró que la labor de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid no debería ser objeto de ningún cuestionamiento mediático.

El técnico chileno enfatizó que el estilo y los logros del Cholo Simeone lo sitúan como una referencia histórica en LaLiga. "No creo que él pueda ser discutido en el Atlético de Madrid. Con un estilo de juego claro, con logros importantes. Es poco lo que se puede cuestionar".

Ambos entrenadores comparten el récord de ser los técnicos extranjeros con más partidos en la competición española. Para Manuel, enfrentar al Atlético supone medir fuerzas contra una institución que siempre exige un nivel de concentración máximo para obtener la victoria.

Real Betis vs Atlético de Madrid por un lugar en Semifinales de la Copa del Rey

Manuel Pellegrini también resaltó el trabajo del Real Betis para enfrentar al Atlético de Madrid: "Con mucha confianza aquí en nuestra casa, tenemos posibilidades de pasar a las semifinales. Ojalá hagamos un partido muy completo, muy concentrados".

Más allá del análisis táctico, el entrenador verdiblanco confirmó que el duelo en La Cartuja será una final donde uno quedará fuera. Pese a las bajas, el club bético confía en su fortaleza como local para sellar el pase a las semifinales del torneo del KO.

Álvaro Fidalgo y su rendimiento para el Betis

Manuel Pellegrini también resaltó la figura de Álvaro Fidalgo, que es nuevo jugador del club hasta 2030. "Es un jugador hábil, que juega en varias posiciones de mediocampista, más ofensivo, de buen toque final, de llegada al área. Es un mediocentro creativo".

Por otra parte, destacó que está listo para jugar: "Viene jugando normalmente, con pretemporada hecha, por lo que no tiene ningún problema para estar mañana". Para finalizar puntualizó: "Veremos si tiene algunos minutos, pero se ha integrado como sin ningún tipo de problema".