Copa del Rey: Valencia se enfrenta a una maldición contra el Athletic Club

Suscríbete a nuestros canales

El aroma a fútbol de antes regresa este miércoles a Mestalla. El Valencia recibe al Athletic Club en una eliminatoria de cuartos de final a partido único que es mucho más que un cruce por las semifinales; es una cita con la historia reciente y una oportunidad de oro para sacudirse complejos. El conjunto che afronta el duelo con una estadística que pesa en la memoria de la afición: no logra eliminar a un rival de Primera División en este torneo desde la temporada 2021-22.

Curiosamente, el último gran "matagigantes" de la máxima categoría al que superó el Valencia fue, precisamente, el conjunto bilbaíno. En aquella ocasión, bajo la batuta de José Bordalás, los valencianistas empataron en San Mamés y sentenciaron en su feudo con un zapatazo inolvidable de Gonçalo Guedes. Aquella victoria abrió las puertas de una final que aún escuece en el recuerdo por la tanda de penaltis ante el Betis.

El factor clave del Valencia en la Copa del Rey

Desde aquel éxito, el camino ha sido espinoso. El Valencia ha encadenado tres eliminaciones consecutivas en Mestalla frente a equipos de su misma categoría, sufriendo derrotas dolorosas ante el propio Athletic (1-3), el Celta y un histórico 0-5 frente al Barcelona de Carlos Corberán. Sin embargo, el templo valencianista sigue siendo un escenario hostil para los leones, quienes históricamente solo han rascado una victoria en ocho visitas coperas al coliseo del Turia.

Con ocho títulos en sus vitrinas, el Valencia busca recuperar esa mística competitiva que le permita soñar de nuevo con La Cartuja. Por su parte, el Athletic, vigente campeón y rey de copas con veinticinco trofeos, llega con la intención de repetir el zarpazo de hace dos temporadas. Es un duelo de tradiciones, de escudos pesados y de una necesidad imperiosa: volver a golpear sobre la mesa del fútbol español.