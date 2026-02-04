¡Última hora! Una baja sensible cambia la nómina de la Condicional Especial el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero, en el hipódromo La Rinconada, el resonar del clarín marcará el inicio de una jornada que promete emociones interesantes.

Por esta razón, la sexta reunión del primer meeting presentará su programación de 11 competencias que incluye una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Yegua: La Rinconada Datos hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, la mañana de este miércoles 04 de febrero, a través de las redes sociales la información de un purasangre que no se dará de la partida en la cartelera dominical.

Se trata de la yegua Piccina Mía, pues se encontraba inscrita para participar precisamente en la condicional especial a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, en distancia de una milla (1.600 metros).

La alazana cincoañera contaba con la conducción del látigo Johan Aranguren y era preparada por Gabriel Márquez para los colores del Don Rafael V. Al mismo tiempo, venía de reaparecer luego de 56 días sin correr.

En su última competencia, la pupila de Márquez fue capaz de llegar séptima en la primera edición del Clásico Internacional Emisael Jaramillo (GI) el día 14 de diciembre a sólo 14 cuerpos de la ganadora importada Steady (CHI).

Motivos del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, Piccina Mía fue retirada de la condicional especial del día domingo por presentar Claudicación miembro anterior derecho.