Hipismo

¡Último minuto! El Instituto Nacional de Hipódromos otorgó amnistía general

Profesionales de la hípica nacional a partir de la fecha quedan libres de culpa 

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 01:43 pm
¡Último minuto! El Instituto Nacional de Hipódromos otorgó amnistía general
INH
Suscríbete a nuestros canales

El superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, y su equipo siguen progresando. Con la mirada puesta en el futuro y en mejorar la calidad de las carreras, hace minutos el Instituto Nacional de Hipódromos a través de su cuenta en X, emitió un comunicado donde otorga una amnistía general para todo aquel profesional que haya incumplido las normas establecidas por el Reglamento Nacional de Carreras. 

NOTAS RELACIONADAS

En tal sentido, el escrito dice lo siguiente: 

"El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informa al público en general, que todos los profesionales que han sido suspendidos de sus actividades en la hípica por acciones que incumplen con lo  establecido en el Reglamento Nacional de Carreras, en nombre de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, se les otorga la *AMNISTÍA*. 

Agradecemos a nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y al Capitán, Diosdado Cabello. 

Una nueva oportunidad desde hoy miércoles 24 de diciembre para que juntos sigamos trabajando por el hipismo venezolano. 

Cumpliendo a cabalidad las normativas del Reglamento Nacional de Carreras, con responsabilidad y compromiso para hacer de nuestra hípica la mejor del mundo".

¡DIOS LES BENDIGA!  
Filipenses 4:13 

¡Vamos de bueno para mejor!

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park Fair Grounds
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo