¡Último minuto! El Instituto Nacional de Hipódromos otorgó amnistía general

El superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, y su equipo siguen progresando. Con la mirada puesta en el futuro y en mejorar la calidad de las carreras, hace minutos el Instituto Nacional de Hipódromos a través de su cuenta en X, emitió un comunicado donde otorga una amnistía general para todo aquel profesional que haya incumplido las normas establecidas por el Reglamento Nacional de Carreras.

En tal sentido, el escrito dice lo siguiente:

"El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informa al público en general, que todos los profesionales que han sido suspendidos de sus actividades en la hípica por acciones que incumplen con lo establecido en el Reglamento Nacional de Carreras, en nombre de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, se les otorga la *AMNISTÍA*.

Agradecemos a nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y al Capitán, Diosdado Cabello.

Una nueva oportunidad desde hoy miércoles 24 de diciembre para que juntos sigamos trabajando por el hipismo venezolano.

Cumpliendo a cabalidad las normativas del Reglamento Nacional de Carreras, con responsabilidad y compromiso para hacer de nuestra hípica la mejor del mundo".

¡DIOS LES BENDIGA!

Filipenses 4:13

¡Vamos de bueno para mejor!