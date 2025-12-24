Temporada 2025: Un comienzo de año marcado por cifras históricas para los venezolanos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de concluir la temporada 2025, se registraron múltiples hitos que simbolizan un renovado inicio para los venezolanos que desempeñan su labor profesional fuera de nuestras fronteras, con especial énfasis en Estados Unidos de Norteamérica.

Estos logros y conquistas son significativos para cualquier especialista en el ámbito del hipismo mundial, ya sea en las primeras etapas de su carrera, en niveles intermedios o en posiciones de liderazgo consolidado, representan verdaderos emblemas de excelencia, marcas imborrables y fundamentos sólidos que enriquecen y perpetúan su legado tanto personal como profesional.

Enero significó un gran comienzo

El inicio de la campaña 2025 marcó nuevas marcas históricas para los profesionales venezolanos. Antonio Sano, Carlos Narváez, Leonel Reyes Ramos y Karlo López, quienes siguieron durante la temporada labrando un historial que los aproximó a nuevos registros dentro del deporte ecuestre. Mundialmente conocido como: “El deporte de los Reyes”.

Antonio Sano, se convirtió el primer entrenador venezolano en conseguir la cifra de 1.000 victorias en Estados Unidos, desde que comenzó a realizar su carrera en ese país en el 2006. La marca irreversible llegó con el jinete venezolano Emisael Jaramillo, quien llevó las riendas Big Boyjak, en el hipódromo de Gulfstream Park, Florida.

Carlos Narváez, un talentoso entrenador venezolano de la nueva camada criolla quien cumplió un año en octubre con licencia para entrenar finos de carreras, sumó su primera victoria selectiva este mes (enero) gracias al ejemplar Lightning Tones en el Sunshine Classic, en Gulfstream Park, Florida.

Gonzalo Anderson, consigue su primera victoria en Estados Unidos de su carrera. Kitty House, conducida por el jockey Orlando Mojica en Turf Paradise. Anderson, campeón en Canadá, donde, consiguió 85 victorias hasta el 25 de enero. Suma este importante logro para su comienzo de carrera en la preparación de purasangres de carreras.

Finalmente, enero concluyó con las victorias 900 de los jinetes venezolanos Karlo López y Leonel Reyes Ramos. López, lo hizo sobre el ejemplar Mad Luther, en el circuito de Turf Paradise, Arizona. Mientras que, Leonel Reyes Ramos, la consiguió con el ejemplar Mobay Princess en el circuito de Gulfstream Park, para el entrenador Ángel Rodríguez.

Estas destacadas gestas no solo evidencian el talento, la disciplina y la dedicación de los venezolanos en el ámbito internacional, sino que también fortalecen su reputación y contribuyen de manera sustancial al reconocimiento y desarrollo de un deporte con amplia tradición y prestigio global.