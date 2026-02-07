SDC: Este será el duelo de pitcheo para la Gran Final de la Serie del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

La Serie del Caribe 2026 ha llegado a su punto culminante. El Estadio Panamericano de Zapopan será testigo de un hecho sin precedentes: una final cien por ciento mexicana. Los Tomateros de Culiacán, portando el uniforme de México Verde, y los Charros de Jalisco, bajo la identidad de México Rojo, se verán las caras este sábado para decidir quién se queda con la gloria caribeña.

Por el bando de los Tomateros de Culiacán, el encargado de abrir las hostilidades es Wilmer Ríos. El derecho llega a este encuentro con la misión de silenciar a una ofensiva tapatía que ha demostrado ser sumamente peligrosa en su propio terreno. A pesar de haber tenido una participación breve en los registros previos de este torneo con apenas una entrada lanzada, la efectividad de Ríos se mantiene impecable en 0.00.

La garantía de México Rojo

En la otra acera, Benjamín Gil ha depositado toda su confianza en Luis Iván Rodríguez. El lanzador de los Charros de Jalisco ha sido uno de los pilares más sólidos del pitcheo abridor en esta Serie del Caribe 2026. Los números de Rodríguez son simplemente impresionantes: en 5.0 entradas de labor durante el certamen, no ha permitido carreras limpias, presumiendo una efectividad de 0.00 y limitando a sus rivales a apenas dos imparables.

Una final con aroma a revancha

Este enfrentamiento no es solo un duelo por el trofeo; es el desenlace de una rivalidad que se ha intensificado durante toda la semana. En la fase regular, los Charros (México Rojo) lograron imponerse 4-2 sobre los Tomateros (México Verde), lo que le añade un sabor a revancha muy especial a este encuentro definitivo.

La última vez que México levantó la corona caribeña fue en 2016 (Venados de Mazatlán), y hoy, el país tiene asegurado el campeonato independientemente del resultado.