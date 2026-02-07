El Manchester United está a una victoria de permitir que un fanático se corte su cabello

Suscríbete a nuestros canales

Nuevo técnico, vida nueva. Esa parece que es la nueva realidad del Manchester United actualmente, que este sábado 7 de febrero volvió a ganar y sorpresivamente ya no es una mera casualidad, después de meses de crisis, que desembocaron en la salida del banquillo del técnico Ruben Amorím.

Ahora, Michael Carrick es el hombre de los focos, pese a ser aún interino. Está guiando al United a las victorias y esta vez lo hicieron frente a otro equipo del famoso 'Bix six': el Tottenham.

Lo relevante en todo esto es que esta viene a ser la cuarta de forma consecutiva, una tendencia que estaba peleada con la institución desde hace dos temporadas, cuando pudieron registrar cuatro triunfos seguidos en Premier.

En medio de todo, la afición empieza nuevamente a ilusionarse con el nuevo curso que está tomando la entidad, realidad que pudiera contribuir hasta a los más apegados al estricto orden de lo cabalístico.

La promesa que hizo el joven fanático del Manchester United

Para entrar en contexto hay que revisar la hemeroteca y apuntar la promesa que hizo un seguidor del club, que ha vivido un calvario desde que expresó que no se cortaría el cabello hasta que el United sumara cinco victorias consecutivas en la Premier League.

El protagonista de esta peculiar promesa es Frank Ilett, oriundo de Oxford, quien en septiembre de 2025 inició relevancia en redes sociales al poner sobre la mesa esta aventura, que estaría cerca de llegar a su fin en caso de los dirigidos por Carrick le hagan el favor de llevarse los tres puntos.

Para Frank la fecha fijada en el calendario es la del próximo martes 10 de febrero, día en el que el Manchester United visitará al West Ham por liga y, con un triunfo, tiraría por el suelo la frondosa cabellera que hoy posee, en una racha de 490 días sin cortarse el cabello, desde que lo hiciera por última vez el 5 de octubre de 2024.