La fiebre del fútbol americano está en su máximo nivel, ya que este domingo 8 de febrero se disputará el Super Bowl LX entre los New England Patriots y Seattle Seahawks. Partido que se disputará en el Levi´s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, a partir de las 7:30 pm, juego que además tendrá a varios latinos, entre ellos el venezolano Andrés Borregales.

Pero el ambiente del Super Bowl También llego hasta la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, la cual publicó una imagen del venezolano pateando un balón que recibió la nueva representante del gobierno de Donald Trump en Caracas, Laura Dogu.

Recordemos que la sede diplomática en el país se reabrió el pasado 2 de febrero tras los acuerdo entre ambos países.

"Andrés Borregales: La pierna venezolana que podría definir el Super Bowl

Andres Borregales en su año debut dejó los siguientes números, participó en los 17 partidos de la temporada regular, marcó 23-25 puntos extras y 27-32 goles de campo, equivalentes a 84.4% de efectividad. Terminó la ronda regular con 134 puntos en total y séptimo mejor pateador de la liga.

El joven caraqueño proveniente de los Miami Hurricane de la NCAA, terminó su primera temporada en la NFL con varias marcas como debutante en los Patriots; esta temporada el criollo se convirtió en el pateador novato con más puntos anotados en una temporada con la franquicia con 134 unidades y anotó el gol de campo más largo de la historia en el Gillette Stadium de 59 yardas.