LaLiga: Así marcha la tabla de goleadores tras el golazo de Lamine Yamal

Si hubo un jugador que lideró al FC Barcelona a su victoria 3-0 ante Mallorca, este sábado 7 de febrero en la jornada 23 de LaLiga, ese fue Lamine Yamal. El canterano culé fue la bujía ofensiva de los suyos, tanto en acciones de desborde como en el apartado goleador.

El extremo anotó un auténtico golazo para el parcial 2-0 en el Spority Camp Nou, tras una jugada individual en la que hizo su típico recorte hacía dentro y de un zurdazo la acomodó a un lado en el que el guardameta Leo Roman no pudo llegar.

Ese vino a ser el tanto número 10 en la edición 2025-26 para situarse en la quinta casilla de este renglón estadístico, en el que tiene la misma cantidad de dianas que otro goleador en el duelo ante Mallorca: Robert Lewandowski.

Hay que decir que es Kylian Mbappé quien lidera esta campaña por los momentos este apartado, con una suma de 21 tantos, seguido de un sorprendente Vedat Muriqi con 15 anotaciones.

El podio lo completa un aliado de Lamine Yamal

Hasta tres jugadores de Barcelona están figurando en la parte alta de la tabla de goleadores, un aspecto no menor en la temporada y que destaca la gran capacidad para generar situaciones que tienen los culés, quienes suman 63 goles en lo que va de recorrido liguero.

Ya habíamos mencionado a Lamine Yamal y Robert Lewandowski en esta tabla, ambos con 10 tantos, pero incluso hay un azulgrana con más encuentros con la red que los anteriores.

Ese no es otro que Ferrán Torres, quien a estas alturas ya ha registrado 12 tantos. En el partido con Mallorca vio minutos en la segunda parte, pero no logró aumentar su cifra, algo que sí hizo el polaco, con quien pelea el puesto de titular en la zona ofensiva de Barcelona.

Ahora bien, tanto Lewy como Torres han sido unos de los grandes beneficiados de la gran temporada que está firmando Lamine Yamal, a través de las ocho asistencias que suma ya en LaLiga.