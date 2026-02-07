LaLiga: Un Lamine Yamal encendido guió a Barcelona a la goleada contra Mallorca

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona regresó a la acción en LaLiga y ante su gente en el Spotify Camp Nou, en el duelo correspondiente por la jornada 23. Su rival de turno fue Mallorca, que no pudo ante el poderío de los culés en el partido.

La escuadra azulgrana se llevó la mejor parte con ese resultado de 3-0, en un cotejo que dominó casi de principio a fin y en el que mostró nuevamente un gran funcionamiento como equipo.

Por el cuadro culé abrió el marcador el veterano delantero Robert Lewandowski al minuto 29' de partido y con ese parcial de 1-0 terminaría la primera parte, dejando todo servido para un segundo acto de más acción.

Lamine Yamal MVP y goleador de Barcelona

En la segunda mitad apareció en el apartado goleador la joven estrella del club, Lamine Yamal, quien ya había estado dejando destellos de todo su talento, pero aún no desde el encuentro con las redes.

Lo cierto es que, fiel a la cita, apareció para dar tranquilidad a los suyos al minuto 61', con un auténtico golazo desde la frontal del área, como tiene acostumbrados a sus seguidores y en el que no tuvo nada que hacer el guardameta Leo Roman.

La goleada fue completada por el mediocampista Marc Bernal al 83', quien ingresó de cambio en el segundo tiempo y se marchó de cara a portería, tras un pase de Fermín López. La maniobra del canterano fue espectacular, dejando a Maffeo en el camino con un recorte y definiendo de gran forma ante Roman.

Los blaugranas rotaron

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, dejó fuera del once a Frenkie de Jong y Ferran Torres, mientras que Jagoba Arrasate apostó por dar minutos a dos exbarcelonistas: Pablo Torre y Jan Virgili, en el equipo titular.

Los culés salieron con Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, Dani Olmo; Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford, mientras Mallorca formó con Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Mateu Jaume, Pablo Torre, Jan Virgili; y Muriqi.

Finalmente, con esta victoria Barcelona llega a los 58 puntos en LaLiga manteniendo la cima del torneo y dejando las distancias nuevamente a cuatro puntos con su más cercano perseguidor, el Real Madrid