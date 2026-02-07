Casi 50 millones de Bolívares fue el monto sellado en el 5y6 de Valencia para este sábado 7 de febrero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de febrero se desarrolla la tercera reunión, la cual cuenta con un atractivo programa de ocho carreras que incluyó el Clásico “Súper Sergio” disputado en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia, con el triunfo para el ejemplar Masttery, bajó el control del jinete Robert Capriles, para el entrenador Alejandro Ortiz.

La jornada ganadora inició con victoria para Nice Time (número 5) con la monta de José Daniel Caliche y la preparación de José Confunjol. En la segunda carrera triunfó Masttery (número 2) con la monta de Robert Capriles y el ensillaje de Alejandro Ortiz.

El juego del 5 y 6 alcanzó una nueva marca en el monto sellado de Bs.48.368.320,00, de los cuales Bs.6.771.564,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.26.118.893,80.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar My Trusting Mate, que abonó Bs. 97,85 Por ganador.