HINAVA se viste de gala: El Clásico "Súper Sergio" encabeza la tercera reunión del año en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Valencia abrirá sus puertas este sábado 7 de febrero para la celebración de su tercera reunión del año. El programa consta de ocho competencias y tendrá su punto máximo de interés en la tercera prueba, momento en el cual iniciará el tradicional juego del 5y6 nacional. Sin embargo, el protagonismo de la tarde recaerá sobre el primer evento jerárquico de la temporada, programado justo antes de las válidas.

Programa de carreras: Valencia Reunión 03 Sábado

La segunda carrera de la jornada servirá como escenario para el Clásico “Súper Sergio”, una prueba de velocidad en distancia de 1.200 metros destinada a ejemplares de cuatro y más años. La competencia otorga un premio especial de 24.000 dólares a repartir como adicional especial y rinde homenaje a uno de los purasangres más emblemáticos que han pisado el óvalo del Cabriales.

Súper Sergio, hijo del linajudo semental Granados, se mantiene en la historia como el primer multicampeón de Valencia. Su palmarés incluye los títulos de Campeón Maduro y tres distinciones consecutivas como Caballo del Año. En el ámbito internacional, su nombre brilló con fuerza al escoltar al legendario Randy en la Copa Confraternidad del Caribe de 1990. El recordado campeón culminó su campaña pistera en el óvalo de Ciudad Bolivar, lugar donde falleció en 1994 a los nueve años.

Para esta edición, una selecta nómina de seis corredores buscará inscribir su nombre en la historia del evento. La lista de inscritos incluye a los siguientes ejemplares:

· Patriley (01)

· Masttery (02)

· Soldado del Rey (03)

· Ajilado (04)

· Skull Trooper (05)

· Strength Monster (06)

La calidad de los participantes y el tributo a una leyenda del turf regional garantizan un espectáculo de primer nivel en la capital carabobeña.

5y6 nacional: Hinava Primera Válida Carreras

El popular juego del 5y6 nacional iniciará este sábado a partir de la tercera competencia, una prueba especial para ejemplares de tres y más años que no hayan ganado los últimos seis meses en distancia de 1.300 metros. La nómina cuenta con nueve participantes, quienes disputarán una premiación adicional especial de $11.000.

El "juego de las mayorías" en Valencia llega precedido de un éxito financiero, tras recaudar Bs 42.881.910,00 en su última jornada; cifra que sitúa al óvalo del Cabriales muy cerca del récord histórico alcanzado al cierre de 2025.

Lideres actuales: Jinete Entrenador Hinava

El arranque de temporada en la arena valenciana destaca por la paridad en la estadística. Hasta el momento, dos nombres dominan el panorama: el preparador Jesús Carfunjol Arteaga y el jinete aprendiz José Daniel Calicho, ambos con cinco victorias en su cuenta personal.