¡Bolsillos llenos en Valencia! El 5y6 debutó con dividendos que superaron la barrera de los 500 dólares

La pasión hípica regresó con fuerza al óvalo del Cabriales. Bajo un ambiente de entusiasmo total, el público valenciano fue testigo del despegue del ciclo 2026, compuesto por nueve pruebas de alto nivel. La atención se centró en la disputa de la Copa 'Inauguración', prueba de gala en la que Stella Cadente impuso su clase para inscribir su nombre en el historial del evento.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Hinava

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.30.476.300,00, de los cuales Bs. 4.266.682,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.16.457.202,00.

Ganadores: 5y6 nacional Hinava Carreras en Vivo

En la primera válida del 5y6 la victoria fue para Unstoppable (número 1), dejó un dividendo de Bs.363,66 a ganador y Bs.73,78 a placé.

En la segunda válida, La Batalladora (número 3), dejó crono de 81,3 para 1.300 metros y dejó en la taquilla Bs. 108,73 a ganador. Corrió para los colores del stud “Excelso” y dejó crono de 81,3 para 1.300 metros.

Mientras que en la tercera válida, la ganó Enchanted Moon (número 8) con el jinete Larry Mejías, quien recibió las instrucciones de Juan Carlos Pérez Pérez. Su dividendo fue de Bs. 130,36 a ganador. El crono de la prueba fue de 75,4 para 1.200 metros.

Luego Ralfcristopher (número 8) se alzó con la victoria en la cuarta válida, con la monta de Alejandro Briceño en yunta con Jesús Carfunjol Morillo, por lo que abonó Bs. 127,76 a ganador.

En la quinta válida, responde Patriley (5) fue el que visitó al recinto de ganadores, con Alejandro Briceño en el sillín y presentado por Jesús Carfunjol Arteaga. Abonó Bs. 94,73 a ganador, y dejó crono de 74,1 para 1.200 metros.

El telón de la jornada en Hinava cayó con el triunfo de King Bulbs (14) en la sexta válida para el 5y6 nacional. El pupilo de Renny Verástegui sentenció la última competencia del programa bajo la guía del jinete José Daniel Calicho, quien consolidó una tarde de ensueño al consagrarse como el profesional más ganador de esta reunión inaugural.

Dividendos: Ganadores del 5y6 nacional

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (1562), los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 2.731,55. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron (88) tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 187.015,03. Que al cambio de acuerdo a la tasa oficial del Banco Centra de Venezuela, equivale a $542.