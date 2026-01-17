Stella Cadente estrena el palmarés selectivo de 2026 con un sólido triunfo en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

La hípica valenciana retomó su cauce la tarde de este sábado 17 de enero. El óvalo de Hinava albergó la primera reunión de la temporada 2026 a través de un programa de nueve competencias que tuvo como eje central la Copa Inauguración.

Esta prueba selectiva, reservada para yeguas de cuatro y más años en trayecto de 1.200 metros, reunió a una selecta nómina de siete corredoras que midieron fuerzas ante la ruidosa afición del Cabriales.

Copa "Inauguración": Primera Reunión Valencia

Al sonar el disparo de salida, la tordilla Magical Song tomó la iniciativa con la monta de Alejandro Briceño. La veloz ejemplar impuso un ritmo frenético y detuvo los cronómetros en 22.4 para el primer cuarto de milla, mientras Deep Love, bajo las órdenes de Maykor Ibarra, la acechaba a escasa distancia. Detrás de ellas se posicionó Stella Cadente, seguida por Money On Time. En ese tramo inicial, la gran favorita Lady Rossy hipotecó sus opciones de victoria tras un arranque lento que la relegó a la última casilla del pelotón.

El panorama cambió drásticamente antes de girar la curva final. Deep Love lanzó su ataque y desplazó a la puntera tras marcar un parcial de 46.1 en los 800 metros. Sin embargo, su dominio resultó efímero ante la arremetida de Stella Cadente.

La conducida por Jaime "El Junior" Lugo, quien guardó energías durante la primera parte del trayecto, pasó de viaje por la parte externa de la pista. Ya en la recta definitiva, la pupila del Stud “Excelso” exhibió una superioridad incuestionable: se despegó de sus rivales con una ventaja de cinco cuerpos y detuvo el reloj oficial en 74 exactos.

El podio de la competencia se completó con Money On Time en el segundo lugar, mientras que una agotada Deep Love debió conformarse con el tercer puesto. Lady Rossy, sin posibilidades reales de éxito, ocupó el cuarto peldaño y Queen Of South cerró la pizarra de premiadas.

Victorias: Campaña Primera Selectiva Valencia

Esta victoria representa el primer lauro selectivo en suelo valenciano para la hija de los Samanes Polo and Racing, que ahora ostenta un récord de seis triunfos en 24 actuaciones públicas. Bajo el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga, Stella Cadente no solo recompensó a sus seguidores con un dividendo de Bs. 271,14 a ganador, sino que también grabó su nombre como la primera reina de la naciente temporada hípica 2026.