Urgente: Confirmados dos retiros clave para el 5y6 del domingo en La Rinconada

Este domingo 18 de enero será la segunda reunión de la temporada 2026 con un atractivo programa de 10 carreras a disputarse en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

Dentro de la cartelera de la jornada dominical ofrecerá los Clásicos: Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII) ambos en distancia de 1.400 metros.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la noche de este viernes 16 de enero, a través de sus redes sociales, la información de dos ejemplares que estaban inscrito para el 5y6 dominical en el óvalo de Coche.

En la séptima carrera o tercera válida, reservada para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 5 y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, ha sido retirado el ejemplar Bravucón (número 11), contaba con la monta de Oliver Medina y la presentación de Fernando Parilli Tota, además se perfilaba como el primer favorito de Gaceta Hípica.

Por su parte en la novena competencia o quinta válida para el 5y6 nacional, es la edición 77 del Clásico Francisco de Miranda (GII) para caballos nacionales e importados de tres años.

Para está selectiva quedó retirado el tresañero Niño del Cielo (número 2) que iba a ser conducido por Hemirxon Medina bajo la tutela de Ismael Martínez.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro Bravucón fue por Cólico mientras que Niño del Cielo fue retirado por Fractura extremidad distal radio derecho.

Con el retiro de estos purasangres se suman también al retiro de Mr. Bárbaro, Chipis Time, Essencial White, Akas Team y Victory Rose.