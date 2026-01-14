Hermana completa de la potra Pastoreña es retirada de la primera válida del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada prepara una jornada hípica cargada de adrenalina. Este domingo, el Hipódromo recibe la reunión número 02 del año 2026, con un programa de diez carreras que incluyen dos pruebas selectivas de grado dos, amabas en recorrido de 1.400 metros respectivamente y una de ellas es parte del 5y6 nacional.

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este miércoles 14 de enero, a través de sus redes sociales, se conoció la información de una yegua que estaba inscrita para la quinta competencia, primera válida para el juego del 5y6 nacional de la mencionada jornada dominical

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Yeguas

Se trata de la sieteñera Chipis Time (número 6) pues iba a una nueva carrera especial para yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras, en distancia de 1.200 metros.

Este ejemplar nacida y criada en el Haras Los Caracaros, se disponía reaparecer luego de un parón de 70 días. Al mismo tiempo es una hija de Roger Rocket en Slammin Kat por Grand Slam, cabe destacar que viene hacer hermana completa de la potra Pastoreña que debuta el viernes en la primera reunión.

Chipis Time, que sería conducida por el jinete profesional Álvaro Finol y en su más reciente actuación había llegado en el octavo lugar a 11 cuerpos de la ganadora Namekun.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Juan Carlos García Mosquera es por Traumatismo Generalizado.